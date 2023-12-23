Зеленський запровадив санкції проти російських бізнесменів і підприємців із ТОТ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти колаборантів та компаній на тимчасово окупованих територіях.

Відповідні укази опубліковані на сайті Президента.

Зокрема, указ № 850/2023 запроваджує санкції щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях та зареєструвалися у РФ. Він стосується громадян України, які продовжують бізнес у тимчасово окупованих Криму та Бердянську Запорізької області, а також тих, хто отримав російське і кіпріотське громадянство.

Під санкції потрапляють фермерські, рекреаційні та інші підприємства, які належать їм.

В Указі №851/2023 йдеться про російські бізнеси і громадян РФ.

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Указами вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року. Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Укази набирають чинності з дня опублікування.