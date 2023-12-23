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Зеленський (17450) підприємці (372) санкції (6845)

Зеленський запровадив санкції проти російських бізнесменів і підприємців із ТОТ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти колаборантів та компаній на тимчасово окупованих територіях.

Відповідні укази опубліковані на сайті Президента.

Зокрема, указ № 850/2023 запроваджує санкції щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях та зареєструвалися у РФ. Він стосується громадян України, які продовжують бізнес у тимчасово окупованих Криму та Бердянську Запорізької області, а також тих, хто отримав російське і кіпріотське громадянство.

Під санкції потрапляють фермерські, рекреаційні та інші підприємства, які належать їм.

В Указі №851/2023 йдеться про російські бізнеси і громадян РФ.

Також читайте: Зеленський не запроваджує санкцій проти своїх друзів із КВК Маслякових, які незаконно відвідують Крим. ВIДЕО

Указами вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року. Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Укази набирають чинності з дня опублікування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Хай проти квквських корефанів масляклоунів введе. Чи то браття по розуму?
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23.12.2023 15:36
+4
сподіваюсь що і проти свого кореша з кварталу теж
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23.12.2023 15:30
+2
Мій Президент- Залужний !
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23.12.2023 16:23
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сподіваюсь що і проти свого кореша з кварталу теж
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23.12.2023 15:30 Відповісти
І проти Герег - Епіцентри в Криму є.
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23.12.2023 15:44 Відповісти
Хай проти квквських корефанів масляклоунів введе. Чи то браття по розуму?
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23.12.2023 15:36 Відповісти
Вова, слово касап вже давно помножили на нуль.. ти що, математику не знаєш??
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23.12.2023 15:50 Відповісти
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23.12.2023 15:53 Відповісти
Ок, будемо просто називати його - під@р@сом
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23.12.2023 16:25 Відповісти
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23.12.2023 15:59 Відповісти
https://youtu.be/RdQGz-EFrsI?si=qgU0zbD6ZaIg3NGt...

Недвижимость Зеленского по факту в США и Европе больше чем у олегарха Ахметова Кодломойского и Фирташа..весело живём..б
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23.12.2023 16:04 Відповісти
Мій Президент- Залужний !
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23.12.2023 16:23 Відповісти
А коли введуть санкції проти вовкіних друзів з КВН Маслякових? Які підтримують політіку пу ,вони вже не одноразово були у Криму і вже не одноразово українці просили ввести проти них санкції,чі то другоє, вовка?
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23.12.2023 16:44 Відповісти
Що у довбаній зевладі украінська нація це табу
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23.12.2023 16:45 Відповісти
Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.
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23.12.2023 16:50 Відповісти
А на своїх друзяк, які до тепер ведуть бізнес в Криму та на Кацапії, у Зеленского зір заслабкий.
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23.12.2023 17:33 Відповісти
Проти москальських квнщиків теж
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23.12.2023 21:46 Відповісти
Пока все эти санкции больше смахивают на мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет и после себя оставит один сплошной воздух
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25.12.2023 12:51 Відповісти
 
 