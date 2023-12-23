Мер Лондона вирішив таки передати Україні автівки, які здали на брухт
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Мер Лондона Садік Хан передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на брухт за програмою утилізації ULEZ.
Про це повідомило британське видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Мер Лондона раніше не підтримував передачу Україні автомобілів, які не відповідали вимогам ULEZ, оскільки, за його словами, це не принесло б користі лондонцям в екологічному, економічному та соціальному плані.
Однак після кампанії у ЗМІ та численних закликів Хан змінив свою думку і попросив міністра транспорту Марка Гарпера надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації".
У листі до Гарпера, який мер Лондона написав разом ексміністром оборони Беном Воллесом, йдеться, що передача авто Україні стала б можливою, якби були змінені відповідні національні правила.
ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи.
"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", – написали Хан та Воллес.
Раніше експрем’єр Борис Джонсон, який був попередником Хана на посаді мера Лондона, назвав відмову міського голови Лондона передавати авто Україні "дріб'язковою і смішною".
"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", – заявляв Джонсон.
У грудні Хан написав лист меру Києва Віталію Кличку, заявивши, що не дозволить відправляти в Україну машини, які готуються до утилізації.
Напередодні міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.
Будь ласка, зачекайте...
Рі́ші Су́нак - британський політик, голова Консервативної партії з 24 жовтня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії з 25 жовтня 2022 року.
Борис Джонсон (який був попередником Сунак на посаді прем'єра ), був попередником Хана на посаді мера Лондона...
а ще щира подяка Кличу, друзям України Борису Джонсону та Бену Волесу, англійській пресі , ну і, звісно, самим лондонцям !
робіт чистішим повітряв Лондоні, а ЗСУ зробить чистою землю Україну
"Однак після кампанії у ЗМІ та численних закликів Хан змінив свою думку."
Джерело: https://censor.net/ua/
я б нічого не мав проти, тільки за
але я тісно спілкувався з індусами і маю сумнів що це здійснимо, бо індуси ще ті націоналісти, просто роблять все втіхаря, без гучних скандалів
це як ото "генерали готуються до війн минулого", так і політики "готуються до макроекономіки та геополітики минулого", он наприклад в США обидві партії мислять категоріями холодної а не гарячої війни ...
Так шо спасибі
- зенітна "тачанка" (12,7 -14,5 мм або ПЗРК)
- прожекторна установка
- протитанкова "літучка зі "Стугною" чи іншим ПТРК
- санітарка (справа від водія - місце під ноші для "лежачого" зліва - для двох "сидячих")
- транспортна "літучка" для перевезення *********** та продуктів харчування
ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи. Джерело: https://censor.net/ua/n3463432
https://www.london.gov.uk/media-centre/mayors-press-release/MAYOR-ANNOUNCES-SCRAPPAGE-EXPANSION
в дупу. В ЛондОне не ездят на машинах больше 5 -7 лет, так на АвтоРиа такая тачка
Toyota 4Runner 2017 года стоит в районе 35 тыс долларов, мотлох, ****.
Toyota 4Runner 2017 V поколение (FL) • 4.0TRD AT (274 к.с.) AWD • TRD Pro Series 35 000 $ 31 826 € • 1 333 500 грн
Источник: https://auto.ria.com/auto_toyota_4runner_35762249.html © AUTO.RIA.com™адам
Беру свои слова обратно
Сэр!!!!
Іншим наука - з Україною ліпше дружити, і співпрацювати!
Ему плевать на общественное мнение
А Садику- нет
Потому что он - политик
А не говно в проруби
В Англії традиції демократії набагато давніші, тому політики вимушені прислухатись до розголосу.
Але це не змінює того факту, що спочатку він таки зажав ці автівки.
полноприводну авто,як колись коняку
А взагалі що там у них відбувається?
Прем'єр індус, мер пакістанець.
Хоча не всі з 691 000 автомобілів, зареєстрованих у зоні, будуть подорожувати щодня, цифра, наведена RAC, все ще набагато вища, ніж 210 000, за оцінками мерії.