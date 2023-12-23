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Мер Лондона вирішив таки передати Україні автівки, які здали на брухт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лондон

Мер Лондона Садік Хан передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на брухт за програмою утилізації ULEZ.

Про це повідомило британське видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Мер Лондона раніше не підтримував передачу Україні автомобілів, які не відповідали вимогам ULEZ, оскільки, за його словами, це не принесло б користі лондонцям в екологічному, економічному та соціальному плані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Лондона Хан відмовив у наданні Києву автівок, які здали на брухт. Каже, що це не принесе користь лондонцям

Однак після кампанії у ЗМІ та численних закликів Хан змінив свою думку і попросив міністра транспорту Марка Гарпера надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації".

У листі до Гарпера, який мер Лондона написав разом ексміністром оборони Беном Воллесом, йдеться, що передача авто Україні стала б можливою, якби були змінені відповідні національні правила.

ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи.

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"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", – написали Хан та Воллес.

Раніше експрем’єр Борис Джонсон, який був попередником Хана на посаді мера Лондона, назвав відмову міського голови Лондона передавати авто Україні "дріб'язковою і смішною".

"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", – заявляв Джонсон.

У грудні Хан написав лист меру Києва Віталію Кличку, заявивши, що не дозволить відправляти в Україну машини, які готуються до утилізації.

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Напередодні міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.
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Топ коментарі
+24
Оце непогано! Якщо повноприводний - значить має купу переваг після невеликих переробок
- зенітна "тачанка" (12,7 -14,5 мм або ПЗРК)
- прожекторна установка
- протитанкова "літучка зі "Стугною" чи іншим ПТРК
- санітарка (справа від водія - місце під ноші для "лежачого" зліва - для двох "сидячих")
- транспортна "літучка" для перевезення *********** та продуктів харчування
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23.12.2023 16:50
+21
ну що ж, дякуємо, містер Хан !

а ще щира подяка Кличу, друзям України Борису Джонсону та Бену Волесу, англійській пресі , ну і, звісно, самим лондонцям !

робіт чистішим повітряв Лондоні, а ЗСУ зробить чистою землю Україну
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23.12.2023 16:55
+18
Дякую Віталію Кличко шо всетаки домігся передачі б\у транспорта.І хто каже що це мотлох я не завідую.Тупоє стадо кліков наклаві гаджета невже не розуміє що навіть старий мотлох це вивезені поранені ,яким врятують життя.
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23.12.2023 17:26
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чую що перекупи вже зашевелились...ловимо добро на олх
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23.12.2023 16:42 Відповісти
Садік Хан Аман - британський політик-лейборист пакистанського походження, член Палати громад з 2005 р. Мер Лондона з 6 травня 2016 року.

Рі́ші Су́нак - британський політик, голова Консервативної партії з 24 жовтня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії з 25 жовтня 2022 року.

Борис Джонсон (який був попередником Сунак на посаді прем'єра ), був попередником Хана на посаді мера Лондона...
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23.12.2023 16:43 Відповісти
Думаю, він був таки проти, але, після розголосу, вирішив, хай
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23.12.2023 16:47 Відповісти
ну що ж, дякуємо, містер Хан !

а ще щира подяка Кличу, друзям України Борису Джонсону та Бену Волесу, англійській пресі , ну і, звісно, самим лондонцям !

робіт чистішим повітряв Лондоні, а ЗСУ зробить чистою землю Україну
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23.12.2023 16:55 Відповісти
Британцям, лондонцям потрібно дякувати, що надавали підсрачників цьому Садіку.

"Однак після кампанії у ЗМІ та численних закликів Хан змінив свою думку."

Джерело: https://censor.net/ua/
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23.12.2023 18:48 Відповісти
і що ? очевидно намагання Британії підтягнути Індію та Пакистан ближче до Західної цивілізації

я б нічого не мав проти, тільки за

але я тісно спілкувався з індусами і маю сумнів що це здійснимо, бо індуси ще ті націоналісти, просто роблять все втіхаря, без гучних скандалів

це як ото "генерали готуються до війн минулого", так і політики "готуються до макроекономіки та геополітики минулого", он наприклад в США обидві партії мислять категоріями холодної а не гарячої війни ...
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23.12.2023 17:00 Відповісти
вважаєте, що в Британії як у США і пакистанці поголовно власники бензоколонок?
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23.12.2023 17:04 Відповісти
Вони таке списують, що у нас їздить по місту з трафаретом "Продам", а потім ще їздить років по 10.
Так шо спасибі
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23.12.2023 16:46 Відповісти
Скільки тут не потрібних кацапських коментів-жах
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23.12.2023 16:48 Відповісти
Оце непогано! Якщо повноприводний - значить має купу переваг після невеликих переробок
- зенітна "тачанка" (12,7 -14,5 мм або ПЗРК)
- прожекторна установка
- протитанкова "літучка зі "Стугною" чи іншим ПТРК
- санітарка (справа від водія - місце під ноші для "лежачого" зліва - для двох "сидячих")
- транспортна "літучка" для перевезення *********** та продуктів харчування
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23.12.2023 16:50 Відповісти
Маладец,все знаєш, ,крім того,що у них правий руль і відповідно справа від водія тільки стояче на підножці місце.
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23.12.2023 17:26 Відповісти
"холодний" іноді заганяє...все ж таки вік дається взнаки, але по суті він правий, там в дужках просто обмовка
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23.12.2023 17:35 Відповісти
Доживеш до мого віку - побачимо що з тобою буде
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23.12.2023 18:20 Відповісти
так же дожити треба...то вже непросте завдання...
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23.12.2023 18:55 Відповісти
Я - дожив! Тепер твоя черга!
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23.12.2023 18:58 Відповісти
мені тебе все одно не наздогнати, не переймайся
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23.12.2023 19:00 Відповісти
Може так вийти що я ще дочекаюся настання у тебе Альцгеймера Мого батька його колега критикував - за те що той випиває Сам беріг здоров"я - не пив і не курив Колега помер у 45 - від виразки шлунку Батько мій прожив більше 70-ти Помер від випадкової простуди - потрапив під льодовий дощ посеред полів і довго добирався пішки додому
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23.12.2023 19:07 Відповісти
може, але ти про цен не дізнаєшся
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23.12.2023 19:47 Відповісти
А ти зроби як я - скажи дружині щоб сповістила на "Цензорі" - якщо з тобою щось станеться Я таке своїй сказав коли жили у блокаді під обстрілами і я ходив та стояв у чергах по воду
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23.12.2023 19:55 Відповісти
ну чому?
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23.12.2023 21:30 Відповісти
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23.12.2023 22:32 Відповісти
Там правостороннє кермо.
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23.12.2023 22:22 Відповісти
Ну я ж просто концепцію виклав! Хлопці так у 2015-му на Донбасі переобладнали одну машину Так я по пам"яті і описав Тим більше (як мені пояснювали автомеханіки - значної праці переобладнання більшості правосторонніх машин під лівий руль не вимагає Але я не спец - тому кажу про те що чув від них )
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23.12.2023 22:39 Відповісти
Они все с правосторонним рулём. И старья и правда много. И по топливу затратные. Особенно старые Лендроверы. По нашим сто очень неохотно берутся за такие. Случайно знаю это. Там половину под разборку на запчасти, а это долго очень. Шуму и пиару много, толку нет. Война ждать не любит. Да деваться некуда нам.
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24.12.2023 06:49 Відповісти
Дякуємо, панове.
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23.12.2023 16:52 Відповісти
Редактори, а скажіть будь ласка, скільки нуликів ви пропустили?????

ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи. Джерело: https://censor.net/ua/n3463432
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23.12.2023 16:53 Відповісти
сам порахуй)))

https://www.london.gov.uk/media-centre/mayors-press-release/MAYOR-ANNOUNCES-SCRAPPAGE-EXPANSION
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23.12.2023 17:39 Відповісти
а ти підрахуй, вже знайомі літери чи цифри виділені мною, знайшов?
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23.12.2023 18:15 Відповісти
надіюсь на виборах мера Лондона вже через пару місяців, виберемо нормальну людину. Хан, типовий лівак. його наступнику прийдеться довго відновлювати місто від цього хазяїника
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23.12.2023 16:56 Відповісти
экономика должна быть экономной (с)
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23.12.2023 17:01 Відповісти
Хана руснi
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23.12.2023 16:59 Відповісти
По любому! Тебе це непокоїть?
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23.12.2023 17:04 Відповісти
4-ри дні як цей кугут вилупився, а вже таке кукурікало прорізалось...
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23.12.2023 17:07 Відповісти
не репетуй
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23.12.2023 17:20 Відповісти
Якщо позашляховики з Лондона дійсно потраплять на передок до ЗСУ, то це гарна новина. А те, що вони (позашляховики) забруднюють навколишнє середовище, то на фоні кацапського бруду і радалі, які заполонили неньку Україну, це ніщо. Ми це переживемо!
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23.12.2023 17:02 Відповісти
будут авто - камикадзе
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23.12.2023 17:04 Відповісти
Це дуже велика справа, хлопці б були раді.
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23.12.2023 17:15 Відповісти
Боже! Навіть оцей мотлох доводиться вибивати! За наше повітря вони, б..... переживають! А постійні обстріли не шкодять повітрю??!!
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23.12.2023 17:19 Відповісти
а статтю прочитати, релігія не дозволяє?
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23.12.2023 17:26 Відповісти
Мадам, если вы них*я не понимаете в этом, то засуньте язык
в дупу. В ЛондОне не ездят на машинах больше 5 -7 лет, так на АвтоРиа такая тачка
Toyota 4Runner 2017 года стоит в районе 35 тыс долларов, мотлох, ****.

Toyota 4Runner 2017 V поколение (FL) • 4.0TRD AT (274 к.с.) AWD • TRD Pro Series 35 000 $ 31 826 € • 1 333 500 грн

Источник: https://auto.ria.com/auto_toyota_4runner_35762249.html © AUTO.RIA.com™адам
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23.12.2023 21:33 Відповісти
Та там одного гептилу вистачить - від Х-22 Які кацапи по Україні запускають
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24.12.2023 07:05 Відповісти
Я его назвала ЖЛОБОМ
Беру свои слова обратно
Сэр!!!!
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23.12.2023 17:22 Відповісти
Ну, якщо подумати, то Ви були праві, бо сам він не хотів цього робити, але скандал, що здійнявся, примусив його змінити своє рішення.

Іншим наука - з Україною ліпше дружити, і співпрацювати!
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23.12.2023 17:53 Відповісти
Сколько было скандалов с нашим президентом
Ему плевать на общественное мнение
А Садику- нет
Потому что он - политик
А не говно в проруби
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23.12.2023 17:59 Відповісти
Ну... що вибрали, те вибрали, самі винуваті!

В Англії традиції демократії набагато давніші, тому політики вимушені прислухатись до розголосу.

Але це не змінює того факту, що спочатку він таки зажав ці автівки.
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23.12.2023 18:04 Відповісти
Дякую Віталію Кличко шо всетаки домігся передачі б\у транспорта.І хто каже що це мотлох я не завідую.Тупоє стадо кліков наклаві гаджета невже не розуміє що навіть старий мотлох це вивезені поранені ,яким врятують життя.
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23.12.2023 17:26 Відповісти
👍🤝😊
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23.12.2023 17:58 Відповісти
на месте Кличко, я бы уже не взял. Обойдемся
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23.12.2023 17:43 Відповісти
а дабл Женя принципово безпринципний?
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23.12.2023 18:02 Відповісти
Ig Shu-жопой верчу, ти принципово тупой?
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23.12.2023 18:14 Відповісти
кому що, а даблам жопи.
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23.12.2023 18:17 Відповісти
це буде найкорисніша для Європи схема утилізації, звісно, якщо не виникне купа зелених посередників на шляху цих авто на фронт бійцям
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23.12.2023 17:50 Відповісти
Це дуже добре.Кожен командир роти ЗСУ особисто повинен мати
полноприводну авто,як колись коняку
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23.12.2023 18:04 Відповісти
Джонсон мабуть по шиї надавав.
А взагалі що там у них відбувається?
Прем'єр індус, мер пакістанець.
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23.12.2023 18:41 Відповісти
Джонсон работает в газете Daily Mail, у него там персональная колонка, владельцы газеты назвали его "новый эрудированный обозреватель".
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23.12.2023 19:20 Відповісти
сила громадської думки робить дива, але це працює тільки в демократичних країнах.
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23.12.2023 19:18 Відповісти
Мова йде про тисячі автомобілів: Згідно з даними про трафік, пан Хан очікує, що 160 000 автомобілів, які не відповідають вимогам, подорожуватимуть околицями Лондона. Станом на жовтень минулого року, в середньому більше 50 000 автомобілів, які не відповідають вимогам, щодня подорожували центром Лондона.

Хоча не всі з 691 000 автомобілів, зареєстрованих у зоні, будуть подорожувати щодня, цифра, наведена RAC, все ще набагато вища, ніж 210 000, за оцінками мерії.
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23.12.2023 19:49 Відповісти
 
 