Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: Суд арештував без права застави керівника управління Міноборони з організації виробництва боєприпасів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Шевченківський райсуд Києва відправив під варту керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, підозрюваного у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі артснарядів.
Про це Суспільному повідомили у столичній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили у прокуратурі, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року.
Вчора, 22 грудня 2023 року, СБУ повідомила, що виявила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, який причетний до оборудки. За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецімпортером "Прогрес" на придбання оптової партії артилерійських снарядів. Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала прямий контракт на постачання цих самих артснарядів з виробником. Проте фігурант справи, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецімпортером "Прогрес". Більше того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником. Наразі, фахівці Міністерства оборони працюють над тим, щоб повернути перераховані кошти державі.
Будь ласка, зачекайте...
Це не його люди?
Це все « попередники»?
А Умеров білий та пухнастий.
головне що резніков тут не при ділах
білий та пухнастий
і той хто його призначив, не при ділах
він же не знав.......
що вони всі разом взяті, кончені підари.
РезниковРафик неувиноват.
Що ж тепер буде?
Невже не розкрадуть?
Зараз в Україні немає єдності народу кожний живе сам по собі, ось в чому причина неспроможності України до контрнаступу, бо цього чоловіка як і багатьох інших хвилювало набити свій гаманець, а не те як пройде контрнаступ
Залужний може багато чого планувати, але якщо будуть такі крадії ще й в міністерстві оборони то взагалі не слід очікувати звільнення, тоді настане повна здача інтересів держави, бо в цих людей мета награбувати, купити маєток за кордоном і прекрасно жити
Але шкода ЗСУ, що вони воюють
А їх власне міністерство обкрадає
1. Швидке безкомпромісне розслідування найкращими хлопцями Малюка ;
2. Повернення коштів державі ;
3. Довічне для винних.
Слава Україні !
В кого пальцем не ткни- обязательно заныкал "на верх" кругленькие суммы, причем зная, что его и самого наградят кусочком от пирога.
1 500 000 000 / 38,0 = 39 473 684 $
і шо ?
половину віддасть і не при справах???
тільки пж або страта при военому стані можуть цю хворобу лікувати
Іван Гаврилюк - начальник служби... тилу при Порошенкові, який за видатні заслуги отримав генерала.
Чим він визначився на службі тилу? Переходу харчування армії на одноразовий посуд.
Чим визначились в перші дні посади Замміністра? Перевірками виробників зброї, під час війни.
Чим визначився нещодавно? Неоноразовим піаром по всіх мережах з Обіцянками нових видів ракет.
Навідь президент визначив! На прес-конференції повідомив про ненадання із складів 26000 дронів для передової! Бо і це парафія міноборони.
А тут ще і таке крадівництво... Це тільки те, що в відкритих мережах.
І навряд чи його знімуть. Найбільші кошти в арміі проходять в двох службах - тилу і озброєнь. І він був всюди. Можливо - сама впливова фігура збройних сил.
Це свинарчуки, чи ні???
😡😡😡
Оце рівень крадівництва в ставлениках кварталу95.
А нарід хоче перемогти орду. А перемогти квартал95 не в силах.
Країна довбаних *********.