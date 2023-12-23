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Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: Суд арештував без права застави керівника управління Міноборони з організації виробництва боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Шевченківський райсуд Києва відправив під варту керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, підозрюваного у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі артснарядів.

Про це Суспільному повідомили у столичній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили у прокуратурі, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виявлено спробу розкрадання посадовцем Міноборони 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів, - СБУ (оновлено)

Вчора, 22 грудня 2023 року, СБУ повідомила, що виявила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, який причетний до оборудки. За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецімпортером "Прогрес" на придбання оптової партії артилерійських снарядів. Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала прямий контракт на постачання цих самих артснарядів з виробником. Проте фігурант справи, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецімпортером "Прогрес". Більше того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником. Наразі, фахівці Міністерства оборони працюють над тим, щоб повернути перераховані кошти державі.
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Топ коментарі
+24
Знайшли стрілочника. Без візування Рєзнікова такі контракти начальник управління не має права укладати. Але Рєзніков при найменшомій спробі його зробити крайнім ясно сказав Єрмаку- "Я нічого не накручував. Що мені з Офісу казали, те я і підписував. Тож розбирайтесь в Офісі, хто кому накручував". Тому для ОПи він цінний фрукт.
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23.12.2023 17:45
+16
Как обычно... Кто, что, когда? Все лица на всех фотках замазаны, никаких фио, никакой конкретики. По сути новость абсолютно пустая и не несущая никакой смысловой нагрузки. Хотя чему удивляться, если "Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Міноборони". Очередная клоунада чтобы показать что мол смотрите, мы "типа работаем"
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23.12.2023 17:52
+14
Посол в Кабо-Верде
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23.12.2023 17:48
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Плінський сьогодні теж цікаву історію виклав..теж про 1,5 млрд грн... львівським будівельникам на одяг для ЗСУ....там "маржа" навіть 60%...
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23.12.2023 17:43 Відповісти
Здогадайтесь, які були б дії організації типу СМЕРШ, коли б її службовці виявили подібні дії зі сторони осіб від яких залежали поставки *********** на фронт Чомусь здається, що за часів СРСР такі випадки з поставками *********** були б неможливі від слова зовсім, чи все це лишень здається 🤔🧐😁
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23.12.2023 18:13 Відповісти
"Чомусь здається, що за часів СРСР такі випадки з поставками *********** були б неможливі від слова зовсім, чи все це лишень здається" Здається . Поцікався історіє "блокади" ( у лапки недарма взяв ) ленінграда , питання зникнуть . Я не про кількість загиблих , їх там було більше аніж офіційні дані , я про махінації у совку під час війни ((
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24.12.2023 00:25 Відповісти
А Умеров не при ділах?!

Це не його люди?
Це все « попередники»?

А Умеров білий та пухнастий.
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23.12.2023 18:25 Відповісти
Тут нічиє з очильників міеістерства прізвище не згадується, може і Умєров в долі. Але від кого ти увагу відволікаєш, згадуючи Умєрова? На кого ти працюєш?
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23.12.2023 18:54 Відповісти
все *****!!!
головне що резніков тут не при ділах
білий та пухнастий
і той хто його призначив, не при ділах
він же не знав.......
що вони всі разом взяті, кончені підари.
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23.12.2023 19:21 Відповісти
***** що це про це каже журналіст а не правоохоронні органи ,а взагалі то щоб потягнути ниточку треба ухопити за кінчик...
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23.12.2023 19:46 Відповісти
а цей казна-хто має прізвище?
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23.12.2023 17:45 Відповісти
Знайшли стрілочника. Без візування Рєзнікова такі контракти начальник управління не має права укладати. Але Рєзніков при найменшомій спробі його зробити крайнім ясно сказав Єрмаку- "Я нічого не накручував. Що мені з Офісу казали, те я і підписував. Тож розбирайтесь в Офісі, хто кому накручував". Тому для ОПи він цінний фрукт.
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23.12.2023 17:45 Відповісти
не лише тому, він просто забагато знає, має тепер стерегтися застуд
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23.12.2023 17:47 Відповісти
Зі шконки раптом впаде та неудачно так...
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23.12.2023 18:07 Відповісти
Гнила відмазка. Зіц-прєдсєдатєль Фунт все ж сидів персонально.
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23.12.2023 17:48 Відповісти
О, так! Він повноцінний учасник бандитського шобла. Все йшло через нього і його підпису.
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23.12.2023 18:06 Відповісти
Хто підписує, той і відповідає.
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23.12.2023 18:08 Відповісти
Ця **** крала, має сісти у тюрму,
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23.12.2023 20:22 Відповісти
довічне, штраф або умовне ?
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23.12.2023 17:47 Відповісти
Посол в Кабо-Верде
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23.12.2023 17:48 Відповісти
Как обычно... Кто, что, когда? Все лица на всех фотках замазаны, никаких фио, никакой конкретики. По сути новость абсолютно пустая и не несущая никакой смысловой нагрузки. Хотя чему удивляться, если "Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Міноборони". Очередная клоунада чтобы показать что мол смотрите, мы "типа работаем"
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23.12.2023 17:52 Відповісти
Тим більше ручний прокурор, боневтік сам трампу проболтався.
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23.12.2023 22:35 Відповісти
А різникова за яйка по 17 коли візьмуть? Чи поділився ''з ким треба'' і все добре!
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23.12.2023 17:53 Відповісти
Резніков, як і всі, хто нижче зЕрмака, на общак працюють.
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23.12.2023 18:23 Відповісти
он что всю эту аферу сам провернул???????????? что за цирк
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23.12.2023 17:54 Відповісти
Скорее всего просто перешел дорогу не тому, или с кем-то закусился вот его и решили "наказать" (забрать свою долю и уволить, ведь увольнение это максимальное наказание у нас за воровство в миллиардах)
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23.12.2023 17:54 Відповісти
..не дуже старайтеся там, бо можете вийти на, власне, банду земародерів дермака, адже лише у зЄліних кадрів нині існує монополія на пограбунок в Україні
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23.12.2023 17:59 Відповісти
В оп траур такий куш зірвався ,
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23.12.2023 18:02 Відповісти
А чому зірвався - спеціалісти діль БУДУТь працювати роками над поверненням , а там дивись і грошенята і фірмочка - пшик!
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23.12.2023 18:23 Відповісти
Раньше таких просто расстреливали во время войны.
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23.12.2023 18:08 Відповісти
ага, дружин в табори а дітей в інтернати...
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23.12.2023 18:35 Відповісти
1,5 млрд!!! Обалдеть.....
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23.12.2023 18:09 Відповісти
А де лисий яйцеслав подівся?
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23.12.2023 18:09 Відповісти
Мостить гніздечко десь у городі Льондоні в приміщенні посольства України... пройшла така брехня по селу
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23.12.2023 18:15 Відповісти
Резников Рафик неувиноват.
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23.12.2023 18:17 Відповісти
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23.12.2023 18:17 Відповісти
Ми це вже проходили - "тройки НКВД", або трьох комісарів. 😎
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23.12.2023 19:35 Відповісти
Есть в интернете на социалках ,что и эти патроны в ВСУ -которые в окопах сами бойцы должны покупать ..... правда ли это ?
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23.12.2023 20:51 Відповісти
А где конкретно такое пишут? Сссылочку можна?
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23.12.2023 21:14 Відповісти
При возможности пересмотрите все выступление : Экс - разветчика КГБ Зеленько на канале Гордона. Это он сказал.
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23.12.2023 21:40 Відповісти
Посмотрите :Экс-разведчик КГБ Зеленько о Ермаке, смерти помощника Залужного и тявканье Фарион
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23.12.2023 21:44 Відповісти
Понял. Визг очередной руzzкой свиньи, на который людям не варто звертать уваги.
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23.12.2023 21:48 Відповісти
Я никого не считаю свиньями , есть враги .... и их надо послушать ибо они тоже время от времени говорят правду. Для этого я и знаю русский и польский и уже понимаю на новостных каналах украинский разговорныий язык.
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23.12.2023 22:06 Відповісти
Whatever....
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23.12.2023 22:38 Відповісти
It's on YouTube
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23.12.2023 21:51 Відповісти
Судячи з посади, саме він мав "асвіаівать" гроші, виділені на будівництво фортифікаційних споруд.
Що ж тепер буде?
Невже не розкрадуть?
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23.12.2023 18:21 Відповісти
Як це не розкрадуть? Система працює.
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23.12.2023 18:25 Відповісти
А народ чекає на звільнення, а звільнення затримується через колаборантів і крадіїв.
Зараз в Україні немає єдності народу кожний живе сам по собі, ось в чому причина неспроможності України до контрнаступу, бо цього чоловіка як і багатьох інших хвилювало набити свій гаманець, а не те як пройде контрнаступ
Залужний може багато чого планувати, але якщо будуть такі крадії ще й в міністерстві оборони то взагалі не слід очікувати звільнення, тоді настане повна здача інтересів держави, бо в цих людей мета награбувати, купити маєток за кордоном і прекрасно жити
Але шкода ЗСУ, що вони воюють
А їх власне міністерство обкрадає
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23.12.2023 18:23 Відповісти
І не посперечаєшся.
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23.12.2023 18:26 Відповісти
звільнення затримується тому що штурмові бригади під час м'ясних штурмів понесли значних втрат до 40% особового складу, тому і оце ниття іпро 500 тисяч нових могилізованих
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23.12.2023 18:56 Відповісти
А чия ж ця фірма спец-постачальник «Прогрес»??? Не з'ясовується?? Хто кінцевий бенефіціар?
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23.12.2023 18:33 Відповісти
Друзі, я великий пацифіст, але в цьому випадку має бути так:

1. Швидке безкомпромісне розслідування найкращими хлопцями Малюка ;
2. Повернення коштів державі ;
3. Довічне для винних.

Слава Україні !
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23.12.2023 18:43 Відповісти
падла а под бахмутом из-за этого всё ******** что отбили
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23.12.2023 18:54 Відповісти
Такое впечатление, что в МО набирали на работу только "своих людей" по зеленому кастингу.
В кого пальцем не ткни- обязательно заныкал "на верх" кругленькие суммы, причем зная, что его и самого наградят кусочком от пирога.
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23.12.2023 19:04 Відповісти
Ну так МО это подчинённая Зеленскому и ОП струтура.
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23.12.2023 19:24 Відповісти
Скорее всего повесится в камере и концы в воду.
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23.12.2023 19:13 Відповісти
Очередной зиц председатель Фунт ! Всем ведь понятно ,что он себе в карман ,НЕ всё брал . Очень интересно узнать кто ещё "кормился " с этой схемы.
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23.12.2023 19:22 Відповісти
давайте порахуєм
1 500 000 000 / 38,0 = 39 473 684 $
і шо ?
половину віддасть і не при справах???
тільки пж або страта при военому стані можуть цю хворобу лікувати
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23.12.2023 19:34 Відповісти
Хтось може мене переконати, що 1,5 млрд. міг вкрасти один чиновник, без сприяння, чи зацікавлення замМіністра оборони по зброї? Треба всіх мати за дурнів! Тут не надано прізвища того, хто "пішов паровозом", один взявши все на себе... Але придивитись, хто такий зам мінстра оборони по зброї є сенс.

Іван Гаврилюк - начальник служби... тилу при Порошенкові, який за видатні заслуги отримав генерала.

Чим він визначився на службі тилу? Переходу харчування армії на одноразовий посуд.

Чим визначились в перші дні посади Замміністра? Перевірками виробників зброї, під час війни.

Чим визначився нещодавно? Неоноразовим піаром по всіх мережах з Обіцянками нових видів ракет.

Навідь президент визначив! На прес-конференції повідомив про ненадання із складів 26000 дронів для передової! Бо і це парафія міноборони.

А тут ще і таке крадівництво... Це тільки те, що в відкритих мережах.

І навряд чи його знімуть. Найбільші кошти в арміі проходять в двох службах - тилу і озброєнь. І він був всюди. Можливо - сама впливова фігура збройних сил.
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23.12.2023 20:25 Відповісти
То як там зе???
Це свинарчуки, чи ні???
😡😡😡
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23.12.2023 20:50 Відповісти
А вы видели .... как аплодировали Резнику в Думе ,после голосования об его уволнений ....? Это знак благодарности ,что он (Резник) незабыл что есть знак "деления ".
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23.12.2023 21:17 Відповісти
Керівник Головного управління Міністерства оборони з організації виробництва *********** і будівництва споруд.
Оце рівень крадівництва в ставлениках кварталу95.
А нарід хоче перемогти орду. А перемогти квартал95 не в силах.
Країна довбаних *********.
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23.12.2023 21:41 Відповісти
За последние 6 месяцев в Украине прошло мнго тендеров (аукционы) на 560 милионов гривен,на закупку разного имущества (от ботинок и одежды до писменной бумаги) для Запорошской атомной станций. ! ! ! !. ОНА 1.5 ГОДА ПОД ОКУПАЦИЕЙ......русских.
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23.12.2023 22:56 Відповісти
 
 