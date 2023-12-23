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Польські перевізники продовжать блокаду кордону на Різдво

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,польща

Польські перевізники на КПП "Дорогуськ" заявили, що блокуватимуть кордон з Україною і на Різдво, і пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години замість трьох щогодини.

Про це заявила агентству Reuters Едита Озигала, один з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години", – сказала вона, додавши, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокується.

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Її заява прозвучала на тлі згоди польських фермерів, які блокують перехід "Медика-Шегині", призупинити свій протест від ранку 24 грудня.

Цього тижня польські далекобійники після короткої перерви відновили блокаду КПП у Дорогуську. За даними Митної служби Польщі, в суботу очікування на переході становило 77 годин.

Також заблокованими польськими перевізниками залишаються прикордонні переходи в Гребенному та Корчовів, де блокувальники пропускають кілька автомобілів на годину.

Заступник міністра інфраструктури Польщі заявив у п'ятницю після зустрічі в Києві, що він сподівається, що протести перевізників на кордоні з Україною може завершитись до кінця року.

У той же час представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.
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Топ коментарі
+35
Це робить польська держава. Не якісь срані перевізники - їх можна розігнати за 10 хвилин, це робить польський уряд.
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23.12.2023 18:03
+32
Скоти смердючі. Здохніть там всі,подавившись кацапськими грошима.
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23.12.2023 17:51
+22
Це вже не про захист інтересів пшецьких перевізників, не про конкуренцію на ринку. Нешановні "пани", пшепрошам, але ви уйобки.
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23.12.2023 17:55
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Скоти смердючі. Здохніть там всі,подавившись кацапськими грошима.
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23.12.2023 17:51 Відповісти
Справа не лише в кацапських грошах. Поляки завжди були нашими ворогами. Завжди. Згадайте історію.
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23.12.2023 18:49 Відповісти
Замаскована троляра під британським прапорцем ,вас скотів видно як на долоні. То що поляки робять це паршиво вашими кацапськими "дєньгамі". Але поляки ( правильно) вороги вам кацапооркам
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23.12.2023 23:22 Відповісти
Сам чьїх будєш? Чому історії не знаєш? Поляк чи кацап?
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24.12.2023 00:19 Відповісти
Курва!ВПольщі немає держави і не має влади , а є анархія і диктат і Польщі і ВСЬОГО ЄС.купкою прорашистської проплаченої агентури.
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23.12.2023 17:55 Відповісти
Якби не близькість наших фур та українських водіїв, можна було б організувати кілька скидів перероблених протитанкових мін з дрона прямо на голови пшецьких виродків.
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23.12.2023 17:58 Відповісти
Це робить польська держава. Не якісь срані перевізники - їх можна розігнати за 10 хвилин, це робить польський уряд.
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23.12.2023 18:03 Відповісти
Саме так.
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23.12.2023 18:14 Відповісти
курви !
всі нормальні люди на Різдво йдуть в косчьол !
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23.12.2023 18:50 Відповісти
Це вже не про захист інтересів пшецьких перевізників, не про конкуренцію на ринку. Нешановні "пани", пшепрошам, але ви уйобки.
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23.12.2023 17:55 Відповісти
Уверен что если провести опрос среди етих блокадников будут ли они воевать если росийские танки подойдут к Варшаве. Главное правильно провести опрос и написать статью, если вы понимаете о чем я. Наша пропаганда немного не дорабатывает.
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23.12.2023 17:58 Відповісти
Пропаганда працює непогано. Але тільки на внутрішню аудиторію.
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23.12.2023 18:26 Відповісти
"Люби свого ближнього, як самого себе" (Матвій 22:37-39).
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23.12.2023 17:58 Відповісти
да. да, конєчно....
різдвяна молитва польських дальнобійників
себе вони *******, курви

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23.12.2023 18:54 Відповісти
Черга на блокування кордону з Україною
1. Польські перевізники
2. Польські фермери
.........
10.Польські будівельники
.......
121. Польський президент

Панам дуже кортить збагатитись
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23.12.2023 17:58 Відповісти
Поляки завжди мали репутацію ревних католиків. Схоже, власні інтереси можна ставити вище від Господа. Кароль Войтила, чи по іншому Іван Павло ІІ перевертається у труні від сорому за співвітчизників.
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23.12.2023 18:00 Відповісти
Коли пшеки різали українців (і не тільки на Волині, а й у Галичині, Надсянні, Лемківщині, Холмщині) Кароль Войтила пальцем об палець не вдарив, щоб хоч якось це зупинити. Така ж польська пся крев, як і решта ляхів.
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23.12.2023 18:21 Відповісти
Не маніпулюйте, шановний. 😊13 жовтня 2946 року Кароль Воцтила отримав перший сан - піддиякона. Тобто тоді він був ніхто і вчився у підпільному католицькому університеті. То яким чином він міг впливати на події, ро які ви пишете?
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23.12.2023 18:44 Відповісти
Повертаюсь до Велеса. Як мокшань вкрала Україну, так і всі празники вкрали т.з.християни
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23.12.2023 18:01 Відповісти
Перевізники там ні до чого. Вони просто ширма.
Очевидно що блокує кордон польська влада...
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23.12.2023 18:06 Відповісти
Якби польська влада мала бажаання - вже все було б завершено. А їм уе вигідно. Беруть приклад з орбана, ляхи засрані.
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23.12.2023 18:16 Відповісти
Цікаво, як це один сраний меклер може заблокувати цілу країну? Він всемогутній як єрмак?
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23.12.2023 18:16 Відповісти
То є великий гріх.
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23.12.2023 18:21 Відповісти
4000 вантажівок можуть заблокувати половину Польші, в блокаду можна грати у двох.
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23.12.2023 18:23 Відповісти
Але їм не нададуть згоди на блокаду. А тому - їх розжене поліція. А от блокувальникам українського кордону такую згоду надають. Навіть фермерам, всі вимоги яких взагалі не стосуються України.
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23.12.2023 22:58 Відповісти
Хтось вже спробував подати заявку на страйк?
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24.12.2023 12:58 Відповісти
Пройде час і поляки звинуватять Україну в тому що Україна блокувала кордон.Як відбулося з Волинською різнею.
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23.12.2023 18:26 Відповісти
Українці завдяки таким діям втрачають довіру та повагу до поляків. В випадку програшу України в війні наступна війна дуже скоро буде на території Польщі. Кацапи, як завжди будуть воювати підкореними народами, тобто українцями. Таким чином вже сьогодні кацапи готують українців до знищення поляків руками самих продажних поляків...
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23.12.2023 18:27 Відповісти
Ни куя святого , ***** спереди ,поляки в спину, какое накуй тут оправдание?
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23.12.2023 18:30 Відповісти
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23.12.2023 18:47 Відповісти
Гарно мабуть бути мирно згвалтованою кацапами... Мабуть дехто від спостерігання цього навіть задоволення отримує.
Інакше не пояснити твою зацікавленіснь у замиренні з гвалтівниками та вбивцями.
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23.12.2023 18:51 Відповісти
А ще я із партії "поганий мир кращий гарної війни"
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23.12.2023 19:08 Відповісти
Ото в нас сусіди!!((( Один - ***..о, ще один вимальовується(((
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23.12.2023 18:41 Відповісти
Хм...
А що буде, якщо німецькі перевізники заблокують польський кордон?
Поляки почнуть волати, що це не правильно та не чесно?
А що буде, якщо ЄС забере у польських фермерів та перевізників дотації?
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23.12.2023 18:46 Відповісти
Було б непогано.
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23.12.2023 19:25 Відповісти
Польське панство таке побожне.Правда тіль на словах і в костелах.Залишили мерзнути на різдво тисячі перевізників.В мордорі потирають руки.
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23.12.2023 19:11 Відповісти
Московські гроші не пахнуть...
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23.12.2023 22:59 Відповісти
Так-то е великий грiх...
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23.12.2023 23:53 Відповісти
То вони тренуються, як будуть блокувати бурятські танки.
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23.12.2023 19:26 Відповісти
Годі вже називати цих московських агентів перевізниками.
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23.12.2023 19:44 Відповісти
Панове польські перевізники та фермери. Я розумію. що дружба дружбою, а тютюн кожен палить свій сам, але якщо ви й далі блокуватиме перевезення життєво необхідних для нас товарів, то ми згодом прийдемо по вас, тільки у складі кацапської армії. Обирайте.
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23.12.2023 20:02 Відповісти
Токсики.
Угадайте кто...
"весь мир снамидолжен"
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23.12.2023 20:16 Відповісти
Український уряд має вимагати від польської влади введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною, мотивуючи це агресивною війною рашистської пітьми проти України.
Таким чином виникнуть правові підстави для відхилення будь-яких звернень приспішників ***** про так звіний "страйк" та затримання й ізоляції з обмеженням волі тих з них, хто намагатиметься й далі блокувати кордон.
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23.12.2023 22:14 Відповісти
У цих блокувальників Різдво по мокшанському календарю -7 січня. Разом з РПЦ святкуватимуть.
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23.12.2023 23:40 Відповісти
Дибилы это сила) А наши шо на задней передаче стрят? ХЗ
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24.12.2023 06:59 Відповісти
 
 