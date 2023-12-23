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Росіяни дронами атакували Дніпропетровщину, є поранений, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

Російські військові атакували Днеіпропетровську область. В результаті обстрілів отримав поранення чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"13 атак за день. Ворог знову тероризував Нікопольщину. Застосували 9 дронів-камікадзе та випустили близько півтора десятки артилерійських снарядів", - заявив він.

За його словами, оккупанти били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громаді. В результаті обстрілів в одному з сіл Марганецької громади поранення отримав 49-річний чоловік. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок російських атак по району було пошкоджено два підприємства, адмінбудівля, чотири вантажівки та легкове авто, багатоповерхівка, девʼять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, лінії електропередачі, газогін, парник та паркани.

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Автор: Роман Свиридович
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