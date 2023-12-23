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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку Дніпропетровщини, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У суботу ввечері, 23 шрудня, на півдні України зафіксовано рух ударних ворожих безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА! + Запорізька", - повідомили спочатку у Повітряних силах.
"Дніпропетровська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. Перебувайте в укриттях", - розповіли у Повітряних смилах згодом.
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Serg Gorelyi
показати весь коментар23.12.2023 19:33 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Ivan 9411ab2c
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Ivan Ivan 9411ab2c
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Голос Держави
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Сірий
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