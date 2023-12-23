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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку Дніпропетровщини, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахеди

У суботу ввечері, 23 шрудня, на півдні України зафіксовано рух ударних ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА! + Запорізька", - повідомили спочатку у Повітряних силах.

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"Дніпропетровська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. Перебувайте в укриттях", - розповіли у Повітряних смилах згодом.
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"У суботу ввечері, 23 шрудня", Шрудня?
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23.12.2023 19:33 Відповісти
Ну букАвки рядом стоять, промахнувся трохи...
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23.12.2023 19:46 Відповісти
Так, а чого їх не збивають?
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23.12.2023 19:38 Відповісти
А знаєте як маму "запускателя" звати??
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23.12.2023 20:20 Відповісти
В Запоріжі чули 5 вибухів
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23.12.2023 20:50 Відповісти
 
 