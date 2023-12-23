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Унаслідок обстрілу Херсону 5 людей дістали поранення, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсону п’ятеро людей дістали поранення,

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по Херсону. Постраждали п'ятеро людей. Трьом херсонцям, 78, 68 і 63 років, лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу госпіталізували двох чоловіків, 21 і 39 років. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав він.

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Автор: Роман Свиридович
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23.12.2023 22:29 Відповісти
 
 