УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12651 відвідувач онлайн
Новини Події
1 143 8
Херсонщина (4256) Центр національного спротиву (433) Фейкові вибори (35)

На лівобережжі Херсонщини окупанти створили "виборчий штаб Путіна", - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

рф,вибори

На лівому березі Херсонщини ворог створив "виборчий штаб Володимира Путіна", який має курирувати дії "волонтерів" з РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У Кремлі продовжують гратись у шоу під назвою "вибори", яке має на меті пропагандистську ціль – продемонструвати підтримку путінського нацизму з боку пересічного росіянина.

Водночас на тимчасово окупованих територіях цей фарс має на меті продемонструвати "легальність" окупації завдяки явці місцевих мешканців. Проти цієї явки немає, тому росіяни вчергове розтягнути "вибори" на три дні й дозволили голосувати за "місцем проживання".

В межах підготовки до імітації волевиявлення на лівому березі Херсонщини ворог створив "виборчий штаб Володимира Путіна", який має курирувати дії "волонтерів" з РФ. Останніх звозять в регіон для фальсифікацій та масовки.

Наразі "волонтери" збирають підписи за висування міжнародного злочинця у президенти. Підписи збирають в оточенні озброєних окупантів, в тому числі й серед військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни готуються до фальсифікацій "виборів президента" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"виборчий штаб Володимира Путіна", який має курирувати дії "волонтерів" з РФ

...волонцюг...
показати весь коментар
24.12.2023 18:12 Відповісти
Синоптикі з херсонцини прогнозують, туди наближається шторм...
показати весь коментар
24.12.2023 18:14 Відповісти
Точные координаты есть?
показати весь коментар
24.12.2023 18:18 Відповісти
Вам теж про законну ціль подумалось?
показати весь коментар
24.12.2023 18:22 Відповісти
У всіх країнах люди вибирають президента.... І тільки в Росії - Путіна....
показати весь коментар
24.12.2023 18:21 Відповісти
І для чого цензор це повідомляє, кому це цікаво От якби афффффтар повідомив, що по штабу прилетів снаряд від Хаймарса зі 180000 вольфрамовими кульками та зробив з рашкоштабістів фаршмак, ото була б новина, а так порожній бздьох ніачьйом
Буде щось про фаршмак,- пишіть... А дарма не псуйте повітря та не переводьте папір 🤔🧐😁
показати весь коментар
24.12.2023 18:31 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2023 18:54 Відповісти
А туди від нас може прилетіти ''крилатий виборець''.
показати весь коментар
24.12.2023 19:12 Відповісти
 
 