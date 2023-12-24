УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12651 відвідувач онлайн
Новини Події
864 2
Херсонщина (4256) міна (159)

На Херсонщині на ворожій міні підірвався рибалка, його госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Події

мінування,міна,міни

На Херсонщині внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні чоловіку травматично ампутувало ногу.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На Миколаївщині на протипіхотній міні підірвався автомобіль, постраждалих евакуювали рятувальники, - ДСНС

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А був би в армійському колективі, такого не відбулося!
За 33 роки, тільки рибалити йому і залишилося…
показати весь коментар
24.12.2023 19:12 Відповісти
Не смішно. Мінами засрали так, що ще десятиліттями будемо очищати
показати весь коментар
25.12.2023 06:29 Відповісти
 
 