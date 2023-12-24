На Херсонщині на ворожій міні підірвався рибалка, його госпіталізовано

На Херсонщині внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні чоловіку травматично ампутувало ногу.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

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