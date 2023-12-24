На Херсонщині на ворожій міні підірвався рибалка, його госпіталізовано
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На Херсонщині внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні чоловіку травматично ампутувало ногу.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
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За 33 роки, тільки рибалити йому і залишилося…