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В Україні оновили стандарти щодо позначення небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, - Мінреінтеграції

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розмінування

Уряд оновив державні стандарти щодо позначення небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уряд підтримав внесення змін до Правил позначення небезпек, пов’язаних із мінами та вибухонебезпечними предметами – наслідками війни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 372.

Ними передбачається позначення небезпечних районів, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також огородження таких районів силами операторів протимінної діяльності відповідно до Закону "Про протимінну діяльність в Україні" та національного стандарту України ДСТУ 8820:2023 "Протимінна діяльність. Процеси управління".

Відповідний стандарт ґрунтується на основі нормативних документів Організації Об’єднаних Націй із протимінної діяльності (IMAS).

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Автор: Наталя Джума
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Знову ІБД..
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24.12.2023 20:42 Відповісти
Створили це абсолютно зайве Мінінтеграції під "потрібних" людей, аби сиділи під "бронею" з пільгами та на хороших зарплатах і робили вигляд, ніби вони працюють - от вони і імітують бурхливу діяльність.
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24.12.2023 21:22 Відповісти
 
 