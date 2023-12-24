В окупованому Токмаку пролунали три вибухи, - мер
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У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області ввечері 24 грудня пролунали три гучні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Токмак зустрічає Святвечір. Три гучних вибухи чуло все місто", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив: окупанти знову звітують, що усі ракети знищено, "тільки не уточнюють чим".
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