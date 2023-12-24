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В окупованому Токмаку пролунали три вибухи, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

токмак

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області ввечері 24 грудня пролунали три гучні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Токмак зустрічає Святвечір. Три гучних вибухи чуло все місто", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив: окупанти знову звітують, що усі ракети знищено, "тільки не уточнюють чим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Токмаку на Запоріжжі лунають вибухи

Автор: Роман Свиридович
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всі три були збиті кацапнею
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24.12.2023 21:18 Відповісти
Ага, були збиті - нафтобазою чи військовою казармою з кількома сотнями окупантів?
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24.12.2023 21:22 Відповісти
вечора на хуторі близ Диканькі...
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24.12.2023 21:32 Відповісти
Вітаннячко для кацапів на Святий вечір
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24.12.2023 21:35 Відповісти
Чого цього Федорова не мобілізувати і не відправити на фронт, здав місто кацапи, а тепер великий експерт
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24.12.2023 21:48 Відповісти
 
 