В окупованому Токмаку пролунали три вибухи, - мер

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області ввечері 24 грудня пролунали три гучні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Токмак зустрічає Святвечір. Три гучних вибухи чуло все місто", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив: окупанти знову звітують, що усі ракети знищено, "тільки не уточнюють чим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Токмаку на Запоріжжі лунають вибухи