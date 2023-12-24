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Окупанти щільним вогнем вкрили Чорнобаївку, загинула жінка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку в Херсонській області. Під завалами загинула жінка.
Про це в телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", - йдеться в повідомленні.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар25.12.2023 00:30 Відповісти Мені подобається 0
Остап Покотило
показати весь коментар25.12.2023 07:47 Відповісти Мені подобається 0
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