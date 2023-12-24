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Окупанти щільним вогнем вкрили Чорнобаївку, загинула жінка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єрмак,чорнобаївка

Армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку в Херсонській області. Під завалами загинула жінка.

Про це в телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Фашисти з московії…
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25.12.2023 00:30 Відповісти
Шо опять?
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25.12.2023 07:47 Відповісти
 
 