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Ворог бив по Очакову, пошкоджено будинки та ЛЕП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина,очаків

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учора, 24 грудня, о 08:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач. Постраждалих немає.

Також о 13:10, 13:41 та 15:01 обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

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"Крім того, 24 грудня об 11:32 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає", - інформує Кім.

Автор: Ірина Дашківська
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