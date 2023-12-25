Ворог бив по Очакову, пошкоджено будинки та ЛЕП

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учора, 24 грудня, о 08:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач. Постраждалих немає.

Також о 13:10, 13:41 та 15:01 обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Очаків, пошкоджено будівлі в рекреаційній зоні

"Крім того, 24 грудня об 11:32 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає", - інформує Кім.