Доба на Донеччині: під вогнем Нью-Йорк та Авдіївка, є поранені

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли з артилерії Пречистівку та околиці Богоявленки Вугледарської громади.

"На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному. В Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли. У Кураховому в зоні ураження промзона. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Максимільянівка", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку Нью-Йорк Торецької громади зазнав артобстрілу та бомбового удару - поранено 2 людини, пошкоджено 25 будинків і 1 інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.

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На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Серебрянці Сіверської громади та в Торському Лиманської громади.

За інформацією ОВА, упродовж доби росіяни поранили 3 жителів Донеччини.