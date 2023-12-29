Громадянина Литви із символікою ПВК "Вагнер" затримали та оштрафували в аеропорту Вільнюса
В аеропорту Вільнюса оштрафували та не дозволили вилетіти громадянину Литви з символікою приватної військової компанії "Вагнер" на рюкзаку.
Як зазначається, інформація про цей випадок з'явилась у соцмережі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Своєю чергою прессекретар "Литовських аеропортів" Тадас Васіляускас поінформував, що особу та її речі ретельно оглянули, жодних небезпечних для авіації речей у чоловіка не виявлено. Однак через символіку ПВК "Вагнер" було вирішено викликати поліцію та Службу охорони державного кордону.
Речник прикордонної служби Гедрюс Мішутіс заявив, що йдеться про громадянина Литви, який мав намір летіти до Лондона. Чоловік із Литви не вилетів, йому призначений штраф за демонстрацію забороненої символіки.
"Під час перевірки документів прикордонники доставили його до свого приміщення, склали протокол про адміністративне порушення за 524 ст. (за демонстрацію нацистської, комуністичної та іншої забороненої символіки). Після складання протоколу та всіх процедур його відпустять", – зауважив Мішутіс.
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- Візит до Лондона зірваний;
- Штраф увалили;
- Поставили у службі безпеки на облік - як "неблагонадійного";
Та ще може й гроші за білет не повернули - бо політ зірваний з його власної вини!
На жаль, у нас теж таких є і, чомусь, вони зараз заперечують свою приналежність до тих 73%/43%, які привели "оце" до влади...
Литовці і досі велика, хоча і не численна, нація. І поводять себе достойно.
А українці поки що обирають собі дєрьмо у владу. Подивіться хоча б на небрите рило президента, або свиняче рило голови верховної зради, або рила "команди ефективних менеджерів" без яких препизедент і кроку ступити не може.
Якщо коротко: те ж саме, що Ваґенмахер, тобто людина, що робить вози.
Wagen споріднене також українському вагон.