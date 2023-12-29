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Новини
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Громадянина Литви із символікою ПВК "Вагнер" затримали та оштрафували в аеропорту Вільнюса

вагнер

В аеропорту Вільнюса оштрафували та не дозволили вилетіти громадянину Литви з символікою приватної військової компанії "Вагнер" на рюкзаку.

Як зазначається, інформація про цей випадок з'явилась у соцмережі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Своєю чергою прессекретар "Литовських аеропортів" Тадас Васіляускас поінформував, що особу та її речі ретельно оглянули, жодних небезпечних для авіації речей у чоловіка не виявлено. Однак через символіку ПВК "Вагнер" було вирішено викликати поліцію та Службу охорони державного кордону.

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Речник прикордонної служби Гедрюс Мішутіс заявив, що йдеться про громадянина Литви, який мав намір летіти до Лондона. Чоловік із Литви не вилетів, йому призначений штраф за демонстрацію забороненої символіки.

"Під час перевірки документів прикордонники доставили його до свого приміщення, склали протокол про адміністративне порушення за 524 ст. (за демонстрацію нацистської, комуністичної та іншої забороненої символіки). Після складання протоколу та всіх процедур його відпустять", – зауважив Мішутіс.

Автор: 

Литва (2395) штраф (1861) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+14
Да полно ватников в Литве. Мучаются бедные а не уедут.
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29.12.2023 00:14
+14
Як раз не подуріли, а виявили уважність і це заслуговує на повагу. А головне що у рашистів-путіністів повинна земля горіти під ногами. Браво, Літва!!!
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29.12.2023 01:00
+8
Литовці і українці колись були в одному великому князівстві.
Литовці і досі велика, хоча і не численна, нація. І поводять себе достойно.
А українці поки що обирають собі дєрьмо у владу. Подивіться хоча б на небрите рило президента, або свиняче рило голови верховної зради, або рила "команди ефективних менеджерів" без яких препизедент і кроку ступити не може.
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29.12.2023 00:51
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подуріли громадяни литви((
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29.12.2023 00:06 Відповісти
Як раз не подуріли, а виявили уважність і це заслуговує на повагу. А головне що у рашистів-путіністів повинна земля горіти під ногами. Браво, Літва!!!
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29.12.2023 01:00 Відповісти
Да полно ватников в Литве. Мучаются бедные а не уедут.
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29.12.2023 00:14 Відповісти
Eto ruski pensionogo vozrasta.Litve pensija sredniaja jest 605 evro eto bez obezatelnogo staza,so stazem 650 evro v mesiac.minimalka 924 evro.A v kacapji kakije tam pensiji 100 evro?Minimalka kakaja?Vot eto ix i ostanavlivajet
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29.12.2023 00:52 Відповісти
Vot jesli bylo naooborot pensiji Litve 100 evro,a kacapne 600 togda kacapov tut neostalos
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29.12.2023 01:04 Відповісти
Одна "дрібничка" - і "купа ніштяків" узамін:
- Візит до Лондона зірваний;
- Штраф увалили;
- Поставили у службі безпеки на облік - як "неблагонадійного";
Та ще може й гроші за білет не повернули - бо політ зірваний з його власної вини!
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29.12.2023 04:23 Відповісти
Ничто так не проветривает мозги, как сквозняк в кошельке.
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29.12.2023 08:28 Відповісти
Их в Литве все устраивает, кроме литовцев. Че им уезжать? Пусть литовцы уезжают.
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29.12.2023 03:03 Відповісти
Сам ти подурів, мабуть тобі треба кувалда щоб відчув що таке вагнер, звісно не композитор.
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29.12.2023 00:14 Відповісти
Больше чем в Литве ваты только в Латвии (это среди республик Балтии) ...латышы в своё время выпустили под залог такую суку как кирилл фёдоров,он же алконафтер....так вот на сегодняшний день этот п@дор одна из главных звёзд пропаганды наравне с падолякой.
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29.12.2023 00:20 Відповісти
Ось вона, найголовніша "скрєпа" московитів - бути партіотом своєї вигрібної ями тоді, коли знаходишся якомога далі від неї! І чим далі - тим більше патріотизму. А от повернутися і зробити хоч щось для "вялічія" і "скрєп" - та ну нах: "там і без мене дурнів є!"
На жаль, у нас теж таких є і, чомусь, вони зараз заперечують свою приналежність до тих 73%/43%, які привели "оце" до влади...
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29.12.2023 00:21 Відповісти
Литовці і українці колись були в одному великому князівстві.
Литовці і досі велика, хоча і не численна, нація. І поводять себе достойно.
А українці поки що обирають собі дєрьмо у владу. Подивіться хоча б на небрите рило президента, або свиняче рило голови верховної зради, або рила "команди ефективних менеджерів" без яких препизедент і кроку ступити не може.
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29.12.2023 00:51 Відповісти
Скажіть,звідки пішло слово вагнер ? Думаю від слова вагіна.
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29.12.2023 00:56 Відповісти
https://de.wiktionary.org/wiki/Wagner https://de.wiktionary.org/wiki/Wagner


Якщо коротко: те ж саме, що Ваґенмахер, тобто людина, що робить вози.

Wagen споріднене також українському вагон.
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29.12.2023 01:23 Відповісти
В Україні ця професія іменується "стельмах" У кацапів такої спеціалізованої назви немає - бо "вяликий язик" Він на такі дрібниці не розмінюється!
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29.12.2023 04:27 Відповісти
Чому тільки оштрафували? Таких треба ізолювати від суспільства
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29.12.2023 00:56 Відповісти
А ти думаєш - "воно" вже не "на карандаші" у державної служби безпеки? Тепер хай не дивується, якщо в нього чи його близьких виникнуть проблеми з роботою чи бізнесом
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29.12.2023 04:35 Відповісти
Там в кінці опечатка: не відпустять а опустять
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29.12.2023 01:14 Відповісти
Наступний раз так і буде.
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29.12.2023 01:17 Відповісти
А чого падло у Лондон летіло?! Чого на у мацкву.... мразота ує#анська, тупа.
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29.12.2023 01:40 Відповісти
То "воно" вирішило "виїбнуться" при виході з літака у Лондоні Типу: "Сматрите "гейрапейцы"! Идёт "русский" каторый на вас "хер лажил - вместе с вашей "дерьмакратией!" Але "трішки зашвидив"! Вони скоро ті "георгієвські стрічки" на території Європи собі в труси ховатимуть
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29.12.2023 04:33 Відповісти
 
 