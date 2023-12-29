Уламками збитого "шахеда" пошкоджено багатоповерхівку в Одесі, виникла пожежа, - ОВА
В Одесі уламки збитого ударного дрона впали на багатоповерхівку, виникла пожежа.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", - ідеться у повідомленні.
Топ коментарі
+3 Stepan Kruchkovskii #569363
показати весь коментар29.12.2023 01:01
+2 Alex Ch.
показати весь коментар29.12.2023 00:45
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Зрозуміло ще коли прилітає по режимних об'єктах.
Але намагатись щось приховати в інформаційний вік про те що трапляється у місцях великого скупчення людей, це щось з чимось.
І до чого тут радості?