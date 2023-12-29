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Уламками збитого "шахеда" пошкоджено багатоповерхівку в Одесі, виникла пожежа, - ОВА

одеса

В Одесі уламки збитого ударного дрона впали на багатоповерхівку, виникла пожежа.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує "шахедами" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

Одеса (5450) пожежа (4320) дрони (4678) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+3
Ну не всі мають телеграм..🙂 Багато людей дивляться марафон,тому що тільки там правда.Тільки там верифікована інформація.Так депутат потураєв казав.Верифікація...це шо?Це не матюк,часом?
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29.12.2023 01:01
+2
вы понимаете, что тот шахед летел не совсем в многоэтажку изначально. его сбили... обломки упали на крышу, возник пожар. это менее часа назад. Сейчас летят ещё шахеды? Вам фото нужно для чего? чтобы по нашим мчс, пожарным и другим службам ударили. Про какой переляк вы несёте.
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29.12.2023 00:45
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Фото з місця події чи для переляку?
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29.12.2023 00:27 Відповісти
вы понимаете, что тот шахед летел не совсем в многоэтажку изначально. его сбили... обломки упали на крышу, возник пожар. это менее часа назад. Сейчас летят ещё шахеды? Вам фото нужно для чего? чтобы по нашим мчс, пожарным и другим службам ударили. Про какой переляк вы несёте.
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29.12.2023 00:45 Відповісти
простите, перечитал ваше сообщение, я изначально его неправильно понял. извнияюсь, неправ. да фото с места попадания
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29.12.2023 00:51 Відповісти
Боже, це якесь марення. Та вже давно є фото куди прилетіло в прокацапських тг-каналах.
Зрозуміло ще коли прилітає по режимних об'єктах.
Але намагатись щось приховати в інформаційний вік про те що трапляється у місцях великого скупчення людей, це щось з чимось.
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29.12.2023 00:55 Відповісти
Ну не всі мають телеграм..🙂 Багато людей дивляться марафон,тому що тільки там правда.Тільки там верифікована інформація.Так депутат потураєв казав.Верифікація...це шо?Це не матюк,часом?
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29.12.2023 01:01 Відповісти
Не під час атаки. Кацап'є бачить, що там ППО прикриває і обводить шахеди іншими шляхами
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29.12.2023 01:06 Відповісти
Просто для ілюстрації. Для чого ставити дурні запитання, коли ви самі знаєте, що такі знімки в онлайн не можна публікувати? Тобто, спеціально провокуєте?
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29.12.2023 00:53 Відповісти
Ви пожеж не бачили? Я вам скажу, що не дуже гарне видовище. Один раз (років 30 тому) казарма горіла, так там на 100 метрів не можна було підійти, настільки жар стояв.
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29.12.2023 01:10 Відповісти
Це інформаційний сайт, ви через нього підтримуєте зв'язок зі знайомими?
І до чого тут радості?
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29.12.2023 01:35 Відповісти
Деякою мірою так і є. Зараз я бачу, що ця інформація з цього інформаційного сайту стосується і мене. Причину я описав вище.
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29.12.2023 01:44 Відповісти
 
 