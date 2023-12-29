Уламками збитого "шахеда" пошкоджено багатоповерхівку в Одесі, виникла пожежа, - ОВА

В Одесі уламки збитого ударного дрона впали на багатоповерхівку, виникла пожежа.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", - ідеться у повідомленні.

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