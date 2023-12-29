У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "шахедами"
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Грипи "шахедів" фіксуються з північного та південного напрямків.
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Dmitry Klaus
показати весь коментар29.12.2023 01:14 Відповісти Мені подобається 6
ПравдаЛюбка
показати весь коментар29.12.2023 06:19 Відповісти Мені подобається 0
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