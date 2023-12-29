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Новини Війна
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "шахедами"

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку шахедами 01

Грипи "шахедів" фіксуються з північного та південного напрямків.

Читайте: Ворог атакує "шахедами" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

Київ (19448) повітряна тривога (914)


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Нічого кацап'є. Скоро буде це танець удвох, що і до вас по 20-30 щоночі прилітати буде
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29.12.2023 01:14 Відповісти
Назбирали ваньки ракет,тепер ними кидаються!
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29.12.2023 06:19 Відповісти
 
 