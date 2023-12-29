За 2021-23 роки очікується подання 2,5 млн декларацій, - НАЗК

До Національного агентства з питань запобігання корупції подано 1,3 млн декларацій за 2021-2022 рр., загалом за три роки очікується надходження понад 2,5 млн таких документів.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні подано 1,3 млн декларацій за 2021 і 2022 роки. Динаміка постійна зараз. За ці роки декларації мають бути подані до 31 січня 2024 року, а вже за цей рік - до 31 березня 2024", - сказав Новіков.

Загалом, за його словами, за три роки буде подано понад 2,5 млн щорічних декларацій.

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