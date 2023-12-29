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Новини Е-декларації держслужбовців
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За 2021-23 роки очікується подання 2,5 млн декларацій, - НАЗК

декларування,декларація

До Національного агентства з питань запобігання корупції подано 1,3 млн декларацій за 2021-2022 рр., загалом за три роки очікується надходження понад 2,5 млн таких документів.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні подано 1,3 млн декларацій за 2021 і 2022 роки. Динаміка постійна зараз. За ці роки декларації мають бути подані до 31 січня 2024 року, а вже за цей рік - до 31 березня 2024", - сказав Новіков.

Загалом, за його словами, за три роки буде подано понад 2,5 млн щорічних декларацій.

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Автор: 

декларація (1416) електронне декларування (1468) НАЗК (1685) Новіков Олександр (92)


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Ну от - тисяч 250 можна мобілізувати...
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29.12.2023 02:08 Відповісти
А як зразу засал стефанчук і принявся погрожувати пересічних повной мобілізацієй,на гімно почала знову ісходить безугла,биковать арахамія і корнієнко.
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29.12.2023 07:52 Відповісти
підр стефанчук вивіз свого синка призовного віку якраз при закритих кордонах. тому звісно він може з себе корчити афторітєтного чувака, хоч по факту він звичайне сєпарське лайно
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29.12.2023 07:55 Відповісти
Сколько дармоедов,ппц.
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29.12.2023 08:22 Відповісти
 
 