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Рашисти знову вдарили по прифронтовій ТЕС, пошкоджено обладнання, постраждалих немає

пожежа,енергетика,обстріл

Вночі російські загарбники атакували теплоелектростанцію у прифронтовій області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Обстріл тривав в ніч з 28 на 29 грудня. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.

Минулого разу рашисти били по станцій 23 грудня та поранили п'ятьох працівників. Лише за останні два місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак.

Також дивіться: У Дніпрі кількість жертв ракетного удару зросла до 5: Постраждали понад 20 осіб. ВIДЕО

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обстріл (28392) ТЕС (917) ДТЕК (1982)


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