Рашисти знову вдарили по прифронтовій ТЕС, пошкоджено обладнання, постраждалих немає
Вночі російські загарбники атакували теплоелектростанцію у прифронтовій області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти знову атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Обстріл тривав в ніч з 28 на 29 грудня. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.
Минулого разу рашисти били по станцій 23 грудня та поранили п'ятьох працівників. Лише за останні два місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак.
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