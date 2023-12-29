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Новини Війна
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Всеукраїнська рада церков закликає Всесвітню раду церков притягнути до відповідальності РПЦ за підтримку війни проти України

врціро

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка представляє різні християнські Церкви, іудейську та мусульманську спільноти України, засудила терористичні атаки Російської Федерації, які вчергове були здійснені 29 грудня 2023 року на українські міста, цивільну інфраструктуру та мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРЦіРО.

"Всеукраїнська Рада церков закликає всі держави світу, які декларують повагу до цінності людського життя і норм міжнародного права, засудити дії РФ проти України, визнавши Росію державою-терористом; надати Україні необхідні засоби для захисту життя, у т.ч. додаткові засоби противоповітрянної оборони, літаки та все необхідне для оборони й відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Також Всеукраїнська рада церков закликає Всесвітню раду церков, Конференцію європейських церков та інші міжнародні міжконфесійні організації розглянути питання щодо притягнення до моральної та іншої відповідальності Російську православну церкву (РПЦ), яка всіляко підтримує агресію РФ проти України, розпалює міжнаціональну та міжконфесійну ворожнечу, і через ідеї "руского міра" спонукає до геноциду українського народу.

Нагадується приклад діяльності Голландської реформатської церкви в Південно-Африканській Республіці, яка виправдовувала апартеїд, за що була справедливо засуджена міжнародною спільнотою та виключена зі Всесвітньої Ради Церков.

Також читайте: Рада церков закликає країни ЄС та НАТО надати Україні сучасні засоби ППО

Автор: 

обстріл (28392) РПЦ (512) Рада церков (47)


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Топ коментарі
+10
так звана "рпц" не є православна Церква, аф є філією кацапського нквд/кгб/фсб, з "томосом" від тогваріща сраліна !!!
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29.12.2023 17:05
+7
не треба нікого нікуди переводити, вони вже там !!! рпц безбожницька, комуністична секта !!!

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29.12.2023 17:12
+6
Да только за их листовки и молебны их в разряд сатанистов надо перевести.
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29.12.2023 17:04
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Да только за их листовки и молебны их в разряд сатанистов надо перевести.
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29.12.2023 17:04 Відповісти
не треба нікого нікуди переводити, вони вже там !!! рпц безбожницька, комуністична секта !!!

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29.12.2023 17:12 Відповісти
так звана "рпц" не є православна Церква, аф є філією кацапського нквд/кгб/фсб, з "томосом" від тогваріща сраліна !!!
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29.12.2023 17:05 Відповісти
Як можна від когось щось вимагати, якщо сама Україна не забороняє РПЦ ФСБ на своїй території, хоча є всі можливості?
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29.12.2023 17:14 Відповісти
Що РПЦ, що УПЦ - одна сатанінська організація, і те що, "Всеукраїнська рада церков звернулася, щодо притягнення їх до моральної та іншої відповідальності, яка всіляко підтримує агресію РФ проти України, розпалює міжнаціональну та міжконфесійну ворожнечу, і через ідеї "руского міра" спонукає до геноциду українського народу." А не пробували звернутися до Вєлічайшого Лідора світу Херпіду, щоб він вніс проект закону до Верховної Ради, де має монобільшість, про заборону і закриття цієї секти? Ця секта в Україні має понад 10 тисяч храмів, які викорустовує у своїх терористчних цілях проти України за українські гроші? Як же Херпіду без цієї секти на виборах та ще і більшість його фракції і особливо весь офіс Президента ходить в цю секту і цілує руку московському попу, по якій тече кров, ще тільки недавно вбитих українських дітей?
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29.12.2023 17:17 Відповісти
А як можна заборонити українським ідіотам ходити до рпц?

Адже Різдво 25 грудня більшість хохлів не святкувала.
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29.12.2023 17:30 Відповісти
зате святкували українці !!!
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29.12.2023 17:36 Відповісти
Заборонити можна просто, точно так, як колись заборонила імперія українцям - встановити день святкування і заборонити московську секту. Рік порепетують і заспокояться.
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29.12.2023 18:46 Відповісти
Шановні, ви коли читаєте Евангелія не на розп,яття дивіться, а вдумуйтесь в те, що там написано, бо цьому вчать ЗАКОН, та ПРОРОКИ, тож, якщо все-все-все рада вчителя "ловців людей"=аферисти( в наперсток не грали? А фейкові соцслужбісти додому не навідувались?.....) ЖРЕЦІВ(ВІД жрати)=ВУГІЛЛЯ НЕ ДОВБАЮТЬ, ТА Й ПОЛЕ ТАКОЖ, закликає до чогось там, то навідь якщо таке звершиться - не більше ніж перерозподіл ШАРОСТОЛУ. БОГ створюючи РАЙ не створив в ньому церкву, бо знав що це таке, а тому церковникам до РАЮ - ***! АРХ М
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29.12.2023 17:34 Відповісти
Що курили?
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29.12.2023 17:53 Відповісти
Їх знищувати портрібно, а не притягати це фсб-шні кроти
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29.12.2023 17:36 Відповісти
Може для початку треба в Україні заборонити кацапський сатанат, а вже потім до інших звертатися.
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29.12.2023 17:40 Відповісти
Може через років п'ять і відреагують, а може і ні.
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29.12.2023 17:51 Відповісти
це, типу ООН зрелігійним ухилом?
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29.12.2023 18:00 Відповісти
НЕ ЩО КУРИВ, А ЩО ПАЛЮ, ЦЕ ПОПЕРШЕ, А ПО ДРУГЕ - ВІДКРИЙ МАТФІЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МОВИ, ТА САМ ПРОЧИТАЙ. Може про воскресіння Лазаря поговоримо, то де він? Чи про воскресіння дівчинки То-біда? Чи про те, як виманити останні дві лєпти? Запитаєш у БОГА що палить, - він скоро з,явиться. АРХ М
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29.12.2023 18:01 Відповісти
 
 