Всеукраїнська рада церков закликає Всесвітню раду церков притягнути до відповідальності РПЦ за підтримку війни проти України

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка представляє різні християнські Церкви, іудейську та мусульманську спільноти України, засудила терористичні атаки Російської Федерації, які вчергове були здійснені 29 грудня 2023 року на українські міста, цивільну інфраструктуру та мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРЦіРО.

"Всеукраїнська Рада церков закликає всі держави світу, які декларують повагу до цінності людського життя і норм міжнародного права, засудити дії РФ проти України, визнавши Росію державою-терористом; надати Україні необхідні засоби для захисту життя, у т.ч. додаткові засоби противоповітрянної оборони, літаки та все необхідне для оборони й відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Також Всеукраїнська рада церков закликає Всесвітню раду церков, Конференцію європейських церков та інші міжнародні міжконфесійні організації розглянути питання щодо притягнення до моральної та іншої відповідальності Російську православну церкву (РПЦ), яка всіляко підтримує агресію РФ проти України, розпалює міжнаціональну та міжконфесійну ворожнечу, і через ідеї "руского міра" спонукає до геноциду українського народу.

Нагадується приклад діяльності Голландської реформатської церкви в Південно-Африканській Республіці, яка виправдовувала апартеїд, за що була справедливо засуджена міжнародною спільнотою та виключена зі Всесвітньої Ради Церков.

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