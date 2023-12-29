"Уряд розширює програми підтримки малого бізнесу, повертається програма компенсації за агротехніку", - міністр економіки Свириденко

Для сталого розвитку економіки вкрай потрібні спеціальні грантові та кредитні програми, що нададуть вагому підтримку вітчизняним виробникам. Уряд вже розширює такі програми, аби все більше підприємств могли розраховувати на додаткове фінансування.

Важлива для зростання ВВП України складова — програми підтримки для малого і середнього бізнесу. У наступному році уряд їх суттєво розширює – під це вже заклали у бюджеті понад 40 млрд гривень. Про це пише на своїй сторінці в мережі Facebook нерший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім вже звичних для бізнесу, але дещо розширених програм, "5-7-9 %", грантів на переробку, мікрогрантів, додали цілком нові — підтримку розвитку індустріальних парків, проєкти зі значними інвестиціями, компенсацію аграріям коштів за розмінування. Також повернули програму компенсації за с/г техніку українського виробництва. Та ключова запорука ефективності цих стимулів, якщо вони працюватимуть у парі з економічним патріотизмом. Працюємо над тим, аби кошти держави спрямовувались на товари вітчизняного виробництва", - зазначила Свириденко.

Вона повідомила, що вже покращили умови програми "Доступні кредити 5-7-9" для переробних підприємств. Зараз вони можуть узяти кредит до 150 млн терміном на 10 років. "Цьогоріч ця державна програма стала чи не єдиним джерелом доступного фінансування — більшість нових кредитів видано саме у межах "5-7-9". Крім того, у 2023-му ми наростили обсяги грантових програм для переробки. Як державних, так і донорських. Видали понад 500 грантів для переробних підприємств на 2,5 млрд грн. Ще на 11 млн доларів грантів видали завдяки спільній з Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", - розповіла міністр економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерів, - Мінекономіки

Вона також зазначила, що уряд відновлює програму компенсацій вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва. Свого часу ця програма подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку та дозволила запустити виробництво нової техніки, яку раніше не випускали.

"Крім всіх чинних програм, у наступному році посилюватимемо внутрішнє виробництво завдяки спільним оборонним підприємствам із західними компаніями, локалізації виробництва техніки для розмінування та іншого обладнання. Внутрішній попит має покриватись насамперед внутрішніми виробниками: чи то форма для армії, тролейбуси, дрони чи товари для потреб держкомпаній", - вважає Свириденко.

Раніше повідомлялось, що понад 2000 українців стали переможцями чергової хвилі грантової програми "Власна справа" та отримають від держави понад пів мільярда гривень на старт або розвиток бізнесу. При цьому отримувачі грантів створять майже 5 тисяч нових робочих місць.

Нагадаємо, уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців – за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю.