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Новини Війна
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Заяву на отримання пільг замість ветерана зможуть подавати його рідні, - Мінсоцполітики

ветераны,убд

Уряд спростив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів та членів їхніх родин.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає Цензор.НЕТ.

"Чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг на житлово-комунальні послуги, пільговик має особисто звернутися до уповноважених органів.

Через це українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення цих пільг, адже не мали змоги звернутися по їх призначення особисто. А отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою.

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З урахуванням реалій воєнного часу, для вирішення цієї проблеми Мінсоцполітики розробило постанову, яку 27 грудня ухвалив на своєму засіданні Кабінет Міністрів України.

Відповідно до неї, ухвалений експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем. Цей порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

А саме:

- якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, – з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини.

- замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву – про взяття на облік, як пільговика, і про надання пільг.

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- обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.

- передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами Порталу Дія", - розповіли в міністерстві.

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ветерани (1069) пільги (438) Міністерство соціальної політики (1269)


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- замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву - про взяття на облік, як пільговика, і про надання пільг. Джерело: https://censor.net/ua/n3464709
А нахєра ще потрібна "заява про взяття на облік як пільговика", крім як для надання пільг? Ні, пиши дві "бамаги"!
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30.12.2023 01:58 Відповісти
ще одна корупційна пастка
я розумію якщо ветеран не дієздатний це має сенс
але це відкриває простір для зловживань
усе на що здатна зевлада це черговий схематоз
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30.12.2023 06:35 Відповісти
Угу, мутновато щось...
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30.12.2023 07:38 Відповісти
Пилять бабло будуть.
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30.12.2023 07:44 Відповісти
так, звісно, за законом можна.
але!
до цього, треба заповнити, ще три кіло макулатури, і пройти ще з двадцяток кабінетів.
а в кабінетах сидять чиновники, яким, теж треба годувати свою талановиту рідню.
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30.12.2023 08:25 Відповісти
Понабігло москолятини... розгоняють ґвалт на темі обслуговання.
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30.12.2023 10:29 Відповісти
 
 