У 2023 році на виплати ВПО було спрямовано понад 73 млрд грн
Протягом 2023 року виплати для внутрішньо переміщених осіб було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
Ця тема обговорювалася на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.Як повідомив представник Мінсоцполітики, на виплати ВПО у другому періоді грудня було спрямовано понад 43,5 мільйони гривень. Таким чином, державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за грудень поточного року вже виплачена.
Також зазначається, протягом 2023 року виплати ВПО було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 млрд гривень.
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може ідею відпустити доллар протолкули мисливці за антикваріатом?
поведить тих фсбєшников гетьманцева і Ермака на барахолку - нехай народ їм морди набье
не пишуть про це журналисти , тому що усі куплені олігархами
а це було. Робили лохів з українців 30 років.
Особисто я бачу у знеціненні гривні щодо долара/євро можливість нашим виробникам мати більш конкурентну ціну в Україні, і таким чином вигравати конкуренцію з тими ж ляхам, які завалили країну своїм барахлом по демпінговим цінам. Плюс, зараз дуже велика різниця між експортом та імпортом, дешева гривня зменшить внутрішній попит на іноземне тим самим зменшить вивезення валюти з країни іноземцями.
Однак головна причина чому падає гривня - це відсутність у нацбанку достатньо валюти аби перекривати попит, бо локальний експортно орієнтований бізнес у сраці.
я розмовляю з ними - у них у банках теж обесцінюються заощадження. Причому у всіх - у мадяр, у поляків, у чехів. Вони б з радістю у еврозону вийшли- але не пущають
Доведено що інфляція не створює додаткових робочих місць