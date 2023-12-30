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Новини
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У 2023 році на виплати ВПО було спрямовано понад 73 млрд грн

паспорт,переселенці

Протягом 2023 року виплати для внутрішньо переміщених осіб було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Ця тема обговорювалася на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.Як повідомив представник Мінсоцполітики, на виплати ВПО у другому періоді грудня було спрямовано понад 43,5 мільйони гривень. Таким чином, державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за грудень поточного року вже виплачена.

Також зазначається, протягом 2023 року виплати ВПО було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 млрд гривень.

Читайте: Україна потребує збільшення фінансової допомоги на підтримку ВПО, - Верещук

Автор: 

виплати (1041) переселенці (977) ВПО (74)


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Топ коментарі
+2
Ого, оце поле для корупції
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30.12.2023 09:42
+2
Я не фінансист , але мені здаеться що влада не мала відпускати доллар . Зараз він росте і зарплати і пенсії і допомога обесцінюються. Українці вже понесли останні речі на барахолкі.

може ідею відпустити доллар протолкули мисливці за антикваріатом?

поведить тих фсбєшников гетьманцева і Ермака на барахолку - нехай народ їм морди набье
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30.12.2023 09:48
+2
Кияни дуже добре можуть бачити як клоунська влада допомагає ВПО, коли люди які втратили власне житло у зоні бойових дій, живуть як бомжі у переходах метро.
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30.12.2023 10:09
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Ого, оце поле для корупції
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30.12.2023 09:42 Відповісти
Я не фінансист , але мені здаеться що влада не мала відпускати доллар . Зараз він росте і зарплати і пенсії і допомога обесцінюються. Українці вже понесли останні речі на барахолкі.

може ідею відпустити доллар протолкули мисливці за антикваріатом?

поведить тих фсбєшников гетьманцева і Ермака на барахолку - нехай народ їм морди набье
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30.12.2023 09:48 Відповісти
Девальвація гривні всього на 5% дає владі додаткові 25 млрд грн. Нічого особистого, просто бізнес
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30.12.2023 09:58 Відповісти
Да, це проблема. Влада усі роки ********* погратися і ТРОШКИ заробити . Памятаете, як вони перед новими роками скакали тим доларом ? Українці збереження до обмінників несли щоб столи накрити чи поїхати на відпочинок, а курс долара офіційно знижують щоб валюти більше скупити
не пишуть про це журналисти , тому що усі куплені олігархами
а це було. Робили лохів з українців 30 років.
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30.12.2023 10:14 Відповісти
Як ти думаєш, чому ляхи, мадяри, чехи, не переходять на ойро? Бо за рахунок дешевої власної валюти, їхні товари більш конкурентні у єврозоні.
Особисто я бачу у знеціненні гривні щодо долара/євро можливість нашим виробникам мати більш конкурентну ціну в Україні, і таким чином вигравати конкуренцію з тими ж ляхам, які завалили країну своїм барахлом по демпінговим цінам. Плюс, зараз дуже велика різниця між експортом та імпортом, дешева гривня зменшить внутрішній попит на іноземне тим самим зменшить вивезення валюти з країни іноземцями.
Однак головна причина чому падає гривня - це відсутність у нацбанку достатньо валюти аби перекривати попит, бо локальний експортно орієнтований бізнес у сраці.
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30.12.2023 10:04 Відповісти
Бред не пиши. ЇХ НЕ ПУЩАЮТЬ У ЕВРОЗОНУ.

я розмовляю з ними - у них у банках теж обесцінюються заощадження. Причому у всіх - у мадяр, у поляків, у чехів. Вони б з радістю у еврозону вийшли- але не пущають
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30.12.2023 10:09 Відповісти
Була нобелівська премія з економіки
Доведено що інфляція не створює додаткових робочих місць
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30.12.2023 10:25 Відповісти
Кияни дуже добре можуть бачити як клоунська влада допомагає ВПО, коли люди які втратили власне житло у зоні бойових дій, живуть як бомжі у переходах метро.
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30.12.2023 10:09 Відповісти
а що тим хто за кордоном платять теж чи під шумок на офшори?
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30.12.2023 11:28 Відповісти
війна це ,- гроші гроші і гроші,+ сказав Наполеон і платять за це найбідніші прошарки населення, своїми копійчаними пенсіями, мізерними заплатами бюджетникам, про чиновників мова не йде
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30.12.2023 11:45 Відповісти
 
 