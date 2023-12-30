У 2023 році на виплати ВПО було спрямовано понад 73 млрд грн

Протягом 2023 року виплати для внутрішньо переміщених осіб було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Ця тема обговорювалася на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.Як повідомив представник Мінсоцполітики, на виплати ВПО у другому періоді грудня було спрямовано понад 43,5 мільйони гривень. Таким чином, державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за грудень поточного року вже виплачена.

Також зазначається, протягом 2023 року виплати ВПО було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 млрд гривень.

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