Через обстріли на залізничному вокзалі Херсону посилять заходи безпеки

На залізничному вокзалі Херсону через нещодавні обстріли посилять заходи безпеки для пасажирів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції, про це йшлося на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.



Як зазначається, було наголошено на необхідності створити умови, які дадуть змогу уникнути скупчення людей. З цією метою уповноважені органи спланують та узгодять маршрути, а також спеціальні проходи, якими будуть користуватися пасажири під час пересування територією вокзалу, в укриття та під час посадки/висадки у потяг.



Серед іншого, запропоновано проводити опитування людей, які прямують на евакуаційні рейси, у приміщенні бомбосховища вокзалу, а також розміщувати в ньому тих, хто очікує на прибуття потяга.



"Люди, які перебувають на залізничному вокзалі Херсону, мають бути захищені від ворожих обстрілів. Відповідальним органам доручено вжити всіх необхідних заходів, щоб зробити користування залізничним вокзалом максимально безпечним", – зазначила Верещук.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 грудня російські загарбники завдали удару по евакуаційному потягу на вокзалі Херсону. Загинув поліцейський, чотири особи дістали поранення.