Росіяни обстріляли з артилерії Нікопольщину, є поранені та руйнування, - ОВА

Російські окупанти протягом суботи 30 грудня атакували Нікопольський район, є поранені та руйнування, також пошкоджено газопроводи та лінії електропередач,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив: "Протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками. Удари прийшлися по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Поранена 65-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.

Понівечені п'ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. На щастя, він не постраждав. Потрощені і 18 господарських споруд, авто. Зачепило газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1300 родин.

У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Виникло займання, його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих".

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