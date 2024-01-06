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В окупованому Криму лунають вибухи, - телеграм-канали

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Ввечері 5 січня у окупованому Криму пролунали вибухи. Керченський міст перекрито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали.

Зазначається, що ввечері 5 січня в окупованому Криму було перекрито Керченський міст.

"Кримський міст закрили, в районі Войкова якісь спалахи", -  зазначається у повідомленні. 

Також зазначається, що  у районі Євпаторії щось відбувається зараз. Фіксуються вибухи в районі Саки-Новофедорівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено склади боєприпасів поблизу с. Первомайське в окупованому Криму, - СтратКом ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Вибухи для того , щоби кацапи в украінському Криму не спали 😕
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05.01.2024 23:44
+10
Салют по ворогам
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05.01.2024 23:40
+8
я категорично проти!! нехай сплять!! але не менш ніж два метри під землею!!
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05.01.2024 23:47
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Салют по ворогам
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05.01.2024 23:40 Відповісти
Вибухи для того , щоби кацапи в украінському Криму не спали 😕
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05.01.2024 23:44 Відповісти
Це репетиция перед скрепой, мол, сею-вею-посеваю, налывайте, бо сiдаю.
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05.01.2024 23:47 Відповісти
я категорично проти!! нехай сплять!! але не менш ніж два метри під землею!!
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05.01.2024 23:47 Відповісти
Можно більш романтично - lass sie ihren ewigen Schlaf schlafen, а кажуть що німецька це мова маршів, та ні це як колискова - нехай сплять вічним сном ...
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06.01.2024 08:20 Відповісти
А що сталося?
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05.01.2024 23:45 Відповісти
ефект лінзи і загоряння сухої трави.Все як звичайно і буває в кацапів
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05.01.2024 23:54 Відповісти
Скоріше це не ми) Бо "авторітєтьні" нєкто рібарь та во(топьтварь) ніяких патєрь не знайшли - збито усе, або реп задавив, або десь само впало у море((( Це не ми точно - ми це чф топити, але ж не ракети))
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05.01.2024 23:52 Відповісти
Сладкіх снов рашистскіє свіньї...
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05.01.2024 23:53 Відповісти
Камiння з неба детонує - говєнь єпта - та й ще та
***************: А туристичний сезон в Криму буде???
Шайга - хдє турiст *****?
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06.01.2024 00:18 Відповісти
На те й окупований Крим, щоб там лунали вибухи.
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06.01.2024 00:37 Відповісти
Хай кожний ********** на собі сповна відчує
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06.01.2024 00:41 Відповісти
Моїм сусідам по дачі зараз весело!Слава Україні!
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06.01.2024 07:18 Відповісти
 
 