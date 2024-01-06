В окупованому Криму лунають вибухи, - телеграм-канали
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Ввечері 5 січня у окупованому Криму пролунали вибухи. Керченський міст перекрито.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали.
Зазначається, що ввечері 5 січня в окупованому Криму було перекрито Керченський міст.
"Кримський міст закрили, в районі Войкова якісь спалахи", - зазначається у повідомленні.
Також зазначається, що у районі Євпаторії щось відбувається зараз. Фіксуються вибухи в районі Саки-Новофедорівка.
Топ коментарі
+17 Amber
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+10 mrSmith
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+8 Aleksandr Cubik
показати весь коментар05.01.2024 23:47
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