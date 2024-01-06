Повітряні сили оголосили про загрозу балістики в ряді областей
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У низці південних та східних регіонів оголошена загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це втелеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - зазначається в дописі ПС ЗСУ.
А тривога на Хмельниччині та Житомирщині пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників.
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