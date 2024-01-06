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Повітряні сили (1251) балістичні ракети (117)

Повітряні сили оголосили про загрозу балістики в ряді областей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога,повітряна

У низці південних та східних регіонів оголошена загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це втелеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - зазначається в дописі ПС ЗСУ.

А тривога на Хмельниччині та Житомирщині пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили поки не підтверджують, що РФ атакує Україну ракетами з КНДР

Автор: Роман Свиридович
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