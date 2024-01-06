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Росіяни двічі обстріляли Покровськ, є влучання в адмінбудівлю, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Унаслідок ворожих обстрілів Покровська Донецької області, зафіксовано влучання в адмінбудівлю, спалахнула пожежа, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі", - написав він.

За попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі.

"Точні наслідки ударів встановлюємо", - додав керівник області.

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Автор: Роман Свиридович
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