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По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 6 січня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.32 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К 01

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росія запустила кілька груп "Шахедів" із півдня, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Знову Саваслєйка ї#ана.
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06.01.2024 09:35 Відповісти
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06.01.2024 09:38 Відповісти
Як би туди іпануть шоб не літали. Нехай десь біля хабарАсвска льотають...
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06.01.2024 09:55 Відповісти
Коли настане той час що при злеті в нас якогось ''сокола'' вся кацапія буде ховатися по норах?
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06.01.2024 09:53 Відповісти
Не всякая птица долетит до середины Днепра.
Не всякий F долетит до Урала, а там еще пилить и пилить до Байкала, и то не конец.
Я когда на поезде ехал чуть не женился
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06.01.2024 10:05 Відповісти
А підженитися вдалося?)
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06.01.2024 10:28 Відповісти
Только за Байкалом
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06.01.2024 11:09 Відповісти
А где они базируются?
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06.01.2024 10:26 Відповісти
55°26'32.2"N 42°18'40.9"E
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06.01.2024 15:46 Відповісти
 
 