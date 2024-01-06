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По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 6 січня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.32 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта тривог така:
"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.
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Не всякий F долетит до Урала, а там еще пилить и пилить до Байкала, и то не конец.
Я когда на поезде ехал чуть не женился