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Працівників шахти на Донеччині, які 16 годин перебували під землею внаслідок обстрілу, виведено на поверхню, підприємство заживлене, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахта

Працівники шахти, яка зазнала обстрілів з боку окупантів і була знеструмлена, 16 годин перебували під землею.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Працівників шахти (17 осіб), яка знеструмлювалася внаслідок обстрілу в Донецькій області, після 16 годин під землею, виведено на поверхню, підприємство заживлене", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок бойових дій відключилась ПЛ 110 на Харківщині.

У результаті знеструмилися побутові споживачі та об’єкти АТ "Укрзалізниця" (збоїв в русі потягів не було). Протягом години всіх споживачів заживлено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині окупанти обстріляли підстанцію і ТЕС: без світла шахта, 17 гірників заблоковані під землею, - Міненерго

Автор: Наталя Джума
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не вже купити генератор така проблема ? а якщо на відновлення живлення потрібно буде декілька діб ?
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06.01.2024 11:37 Відповісти
Кто в шахте не бывал, тот солнца не видал
Вы не можете представить себе мощность генератора для работы клети, откачки и вентиляции
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06.01.2024 12:04 Відповісти
тобто аварійний підйом взагалі не передбачений ?
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06.01.2024 15:10 Відповісти
Теоретически возможно. Пешком от выработки до ствола, дойти можно
Потом по типа пожарной лестнице (но с ограждением) 10 девятиэтажек.
Это 300 метров, не глубокая шахта.
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06.01.2024 15:24 Відповісти
Там, тепло, если оборудование стало, дышать есть чем, рано или поздно эвакуируют, связь есть. Спать полягали.
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06.01.2024 15:28 Відповісти
так вентиляція ж не працює ? чим дихати ? я запитую що не існує аварійного підйому ?
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06.01.2024 15:32 Відповісти
2 пеших.
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06.01.2024 19:29 Відповісти
Чому не уточнюється - копальня на території вільної Україні чи деенерії, а то владна мантра "там живуть громадяни України" ніколи не скінчиться.
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06.01.2024 11:38 Відповісти
Це наша террвторія
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06.01.2024 12:26 Відповісти
Прийшли лапті защіщать рускій ізик , який мона їсти лише заливним і притягли заливний за собою
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06.01.2024 14:59 Відповісти
 
 