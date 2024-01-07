Підтримка України залишається головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції на найближчі роки, - очільник МЗС Більстрем
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Головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції у найближчі роки буде підтримка України.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Військова, політична та економічна підтримка України Швецією залишається головним зовнішньополітичним завданням шведського уряду на найближчі роки", - написав міністр у соцмережі Х.
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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надає військову, гуманітарну та цивільну підтримку України. З лютого 2022 року Швеція виділила приблизно 2,6 мільярда євро на різні ініціативи на підтримку України (11 грудня 2023 року). Разом з ЄС Швеція також прийняла макроекономічну підтримку та низку санкційних пакетів проти Росії.
Уряд має ухвалити новий зимовий пакет для України, щоб підтримати український народ напередодні зими та полегшити страждання в країні. Пакет загальною вартістю 1,4 мільярда шведських крон є найбільшим невійськовим шведським пакетом для України.
Літак "спеціально розроблений для протидії російським ЗРК і швидким реактивним літакам, літаючи дуже низько і маючи внутрішній набір засобів радіоелектронної боротьби, а також щоб його було легко обслуговувати і керувати з розосереджених баз з мобільними групами в транспортних засобах".
Gripen також має перевагу в тому, що може злітати і сідати на пошкоджені злітно-посадкові смуги і навіть повсякденні дороги, і може повністю обслуговуватися невеликим наземним екіпажем без необхідності повертатися на добре обладнану авіабазу.