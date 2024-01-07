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Підтримка України залишається головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції на найближчі роки, - очільник МЗС Більстрем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

швеція

Головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції у найближчі роки буде підтримка України.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Військова, політична та економічна підтримка України Швецією залишається головним зовнішньополітичним завданням шведського уряду на найближчі роки", - написав міністр у соцмережі Х.

Також читайте: Швеція затвердила пакет допомоги Україні у розмірі €124 млн

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
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07.01.2024 22:21
+1


З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надає військову, гуманітарну та цивільну підтримку України. З лютого 2022 року Швеція виділила приблизно 2,6 мільярда євро на різні ініціативи на підтримку України (11 грудня 2023 року). Разом з ЄС Швеція також прийняла макроекономічну підтримку та низку санкційних пакетів проти Росії.

Уряд має ухвалити новий зимовий пакет для України, щоб підтримати український народ напередодні зими та полегшити страждання в країні. Пакет загальною вартістю 1,4 мільярда шведських крон є найбільшим невійськовим шведським пакетом для України.
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07.01.2024 22:03
+1
Большое мерси Тре Крунур..
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07.01.2024 22:10
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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надає військову, гуманітарну та цивільну підтримку України. З лютого 2022 року Швеція виділила приблизно 2,6 мільярда євро на різні ініціативи на підтримку України (11 грудня 2023 року). Разом з ЄС Швеція також прийняла макроекономічну підтримку та низку санкційних пакетів проти Росії.

Уряд має ухвалити новий зимовий пакет для України, щоб підтримати український народ напередодні зими та полегшити страждання в країні. Пакет загальною вартістю 1,4 мільярда шведських крон є найбільшим невійськовим шведським пакетом для України.
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07.01.2024 22:03 Відповісти
Військово-повітряні сили Швеції вже навчають українських пілотів на Gripen. Виготовлений аерокосмічним гігантом Saab AB, Gripen має певні переваги перед F-16, деякі з яких роблять його особливо придатним для війни в Україні.

Літак "спеціально розроблений для протидії російським ЗРК і швидким реактивним літакам, літаючи дуже низько і маючи внутрішній набір засобів радіоелектронної боротьби, а також щоб його було легко обслуговувати і керувати з розосереджених баз з мобільними групами в транспортних засобах".

Gripen також має перевагу в тому, що може злітати і сідати на пошкоджені злітно-посадкові смуги і навіть повсякденні дороги, і може повністю обслуговуватися невеликим наземним екіпажем без необхідності повертатися на добре обладнану авіабазу.

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08.01.2024 00:20 Відповісти
у нас вже 7 днів не літають 40 літаків які повинні літати..40 літаків проти 2700 літаків противника ..
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08.01.2024 00:30 Відповісти
Большое мерси Тре Крунур..
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07.01.2024 22:10 Відповісти
"Над военными полигонами в Германии, где проходят обучение украинские военные, вот уже год летают неизвестные дроны. Их не удаетса впоймать..."- Bild.
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07.01.2024 23:12 Відповісти
Тебе не кажется, шо твой коммент - не пришей *изде рукав?
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07.01.2024 23:31 Відповісти
"Теперь Белый дом действует, в отношении Украины самостоятельно и на свой вкус, без оглядки на то, что и как делает янетряпка. Очевидно, что помощь будет переформатирована и из нее исключат ту ее часть, которую могут попилить зеленые человечки. То есть, будет заходить оружие, боеприпасы, техника и прочее, под счет и с американскими контролерами в Украине. А вот с финансовой помощью будут проблемы. Тот формат, который был раньше, янетряпка поломал как своими действиями, включая истерику перед саммитом НАТО в Вильнюсе, так и бездействием, оставляя на своих местах крото-коррупционеров. В таком случае, стоит еще раз внимательно посмотреть на ситуацию и увидеть, почему Штаты действуют именно таким образом и почему зеленые кореша оказались дороже интересов Украины. А тем, кто до сих пор бъется в экстазе от зеленого цвета, стоит присмотреться к изнаночной стороне своего собственного исподнего и может быть догадаться, откуда там все это взялось". https://dl-news.defence-line.org/?p=20501
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07.01.2024 22:20 Відповісти
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07.01.2024 22:21 Відповісти
Как живые, билядь!
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07.01.2024 23:36 Відповісти
ні то вони вказують на здорових інвалідів 1 групи
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08.01.2024 00:26 Відповісти
Враження, що до цього нам давали гроші, а потім ми на свій вибір купували зброю. Звісно ж уже виходячи з залишків після вкрадення грошей.
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08.01.2024 00:21 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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08.01.2024 00:22 Відповісти
Швеція сама цікава країна яка наприклад ще до війни допомагала Полтаві, наданням автобусів Сканія для громадського транспорту ,здається вимога була -щоб подбали про цвинтар загиблих у 1709 році воїнів.
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08.01.2024 00:25 Відповісти
 
 