Ввечері 7 січня на Миколаїв рухається група Шахедів, - Повітряні сили
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Ввечері 7 січня 2024 року Повітряні сили повідомили про загрозу Шахедів для міста Миколаєва та закликали громадян перебувати в укриттях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" із Херсонщини в напрямку Миколаївщини!"
Пізніше у ПС застерігли: "Миколаїв - перебувайте в укриттях!"
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