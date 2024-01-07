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Ввечері 7 січня на Миколаїв рухається група Шахедів, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Ввечері 7 січня 2024 року Повітряні сили повідомили про загрозу Шахедів для міста Миколаєва та закликали громадян перебувати в укриттях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" із Херсонщини в напрямку Миколаївщини!"

Пізніше у ПС застерігли: "Миколаїв - перебувайте в укриттях!"

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Автор: Роман Свиридович
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Татаров з добровольцями від ОПУ та ДУС, цього не допустить, мабуть…
Єрмак підтримає падалЯком…
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07.01.2024 22:17 Відповісти
 
 