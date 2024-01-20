УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10601 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 465 71

Україна шукає посередництво, щоб звільнити полонених захисників "Азовсталі", - Зеленський

зеленський

Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників "Азовсталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 19 січня, провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахаяном.

Особливий акцент приділили подяці України за посередництво ОАЕ у звільненні полонених воїнів.

"Така наша робота жодного дня не переривається - ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективне посередництво. І це стосується всіх наших полонених - і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших наших українських військових, захисників", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що процес дуже складний та чутливий. Але завдання для України залишається незмінним: треба звільнити всіх наших людей з російського полону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення людей додому – пріоритет для України, - Зеленський подякував президенту ОАЕ Аль Нагаяну за посередництво в обміні полоненими

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Азовсталь (442) полонені (2251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Стоп. Так ти ж сам їх наказав здатись як верховний головнокомандувач запевняючи шо там уже все домовлено про обмін - пройшло півтора роки і ти тільки плануєш шукати хто б почав про шось домовлятись - зашибісь
показати весь коментар
20.01.2024 01:24
+24
ти ж, надаючі наказ хлопцям на здатися, начебто казав,
що червоний хрест буде посередником і все буде під твоїм контролем.
і зуб давав, 4й сліва зверху.
що з зубом, гупік безпамьятний?
показати весь коментар
20.01.2024 01:30
+17
Річниця шашльіков в маю від Зе.
Цей день в історії цієї страшної війни:
-19.01.22 генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із Зеленським стосовно накопичення російських військ уздовж українських кордонів.
- 19.01.22 Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва, де попередив Зеленського, що Путін може напасти"у дуже стислі терміни". Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.
-19.01.22 комуністи на чолі з Геннадієм Зюгановим у Держдумі Росії офіційно звернулися до Путіна з проханням анексувати до складу Росії тимчасово окуповані території України.
-19 січня 2022 року Зеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники...
показати весь коментар
20.01.2024 03:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо Соколовські скінчилися, можна міняти на Козерів. Їх повна ОПа.
показати весь коментар
20.01.2024 01:22 Відповісти
На Баканова -не? А на Резникова -не? пара гнедых адвокатов - один здав Азвовців Маріуполем , другий заробляв на вілли у Іспанії грабуючи визволителів... БЛДь ВИРОК !
показати весь коментар
20.01.2024 02:00 Відповісти
Стоп. Так ти ж сам їх наказав здатись як верховний головнокомандувач запевняючи шо там уже все домовлено про обмін - пройшло півтора роки і ти тільки плануєш шукати хто б почав про шось домовлятись - зашибісь
показати весь коментар
20.01.2024 01:24 Відповісти
Самое интересное, что он то и не отдавал приказа сдаваться... Согласно всем официальным сообщениям от того же Зеленского, Резникова... Кто то из Азов тоже самое говорил. От высшего военно-политического руководства был получен приказ - Сохранить жизни бойцов. То есть по сути, бойцы Азова сами сдались в плен, выполняя приказ. А военно-политическое руководство тут как бы и не причем, ну попиарились и все.
показати весь коментар
20.01.2024 01:51 Відповісти
"азовці виконали наказ віськово-політичного крівництва"
і хто це там був з верховного політичного керівницва
і за посадою верховного головнокомадуючого,
якщо без дозволу політичного верховного буби і муха на скло не насере,
сержант Смоляк?
показати весь коментар
20.01.2024 03:19 Відповісти
ви підгажуєте кацапцькими онучями з новини в новину,
потихенько так, потрохи, не перший раз вже помічяю...
показати весь коментар
20.01.2024 03:36 Відповісти
ти ж, надаючі наказ хлопцям на здатися, начебто казав,
що червоний хрест буде посередником і все буде під твоїм контролем.
і зуб давав, 4й сліва зверху.
що з зубом, гупік безпамьятний?
показати весь коментар
20.01.2024 01:30 Відповісти
Черговий раз бреше
показати весь коментар
20.01.2024 01:33 Відповісти
постійно та методично
показати весь коментар
20.01.2024 02:32 Відповісти
здається єдине в чому він не збрехав, хоч і досі не хочу в це вірити,
це в тому що: - "я ваш вирок!"
показати весь коментар
20.01.2024 02:43 Відповісти
Не погоджуся з вами.
Пару місяців тому Зеленський видав: "Війна- це не кіно!", але чомусь змовчав про "на кіно такого профіту не зробиш".
Ймовірно, перший раз у житті змовчав!
показати весь коментар
20.01.2024 05:28 Відповісти
дайте йому щє сроків сто по 5 років і можливо він і правда
відоси ні про що кожен день навчиться не випілювати,
а можливо і взагалі повернеться в квн.
але є проблема - ні я, ні ви, ні навіть він цього не побачимо...
показати весь коментар
20.01.2024 05:39 Відповісти
..просто лжец.. если они вернутся, то, такого про тебя и твою шоблу понарассказывают..
показати весь коментар
20.01.2024 01:34 Відповісти
На ньому вже печатки немає де ставити
показати весь коментар
20.01.2024 01:56 Відповісти
Яке ж воно убоге ЧМО!!!
показати весь коментар
20.01.2024 02:11 Відповісти
а казали всім мовчати аби не завадити домовленостям. Мене довічно взобанили на всіх чатах та каналах за запитання про полоненних азовців. Зє!лупа здав наших бійців під факінґ-гарантії оон та красних крєстів.. збрехав, як завжди, дЄрьмак Оманський
показати весь коментар
20.01.2024 02:24 Відповісти
Интервью диаспоры Украины в США:
,,Хто фінансує кремль і хто зупинив допомогу Україні? Хто будує країну-стіну і які можливі наслідки?,,
https://www.youtube.com/watch?v=5i2f89y-Q0I
показати весь коментар
20.01.2024 02:29 Відповісти
там почали з корови балашова, а то гандон рідкісний, його слухати себе не поважати.
показати весь коментар
20.01.2024 08:20 Відповісти
Річниця шашльіков в маю від Зе.
Цей день в історії цієї страшної війни:
-19.01.22 генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із Зеленським стосовно накопичення російських військ уздовж українських кордонів.
- 19.01.22 Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва, де попередив Зеленського, що Путін може напасти"у дуже стислі терміни". Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.
-19.01.22 комуністи на чолі з Геннадієм Зюгановим у Держдумі Росії офіційно звернулися до Путіна з проханням анексувати до складу Росії тимчасово окуповані території України.
-19 січня 2022 року Зеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники...
показати весь коментар
20.01.2024 03:23 Відповісти
Додайте сюди ще жарти стосовно майбутньої війни 23.02.2022. Бо ж провідні ануслітики кагалу не бачили формування військових колон, а значить і напад неможливий.
Через кілька годин, ранком 24.02, ті колони побачив весь Світ!
показати весь коментар
20.01.2024 05:22 Відповісти
А хто декілька місяців в 2022 році розганяв по бидломарафону,що до захисників Азовсталі буде застосована процедура extraction і вони будуть в Туреччині до кінця військових дій???хто в кожному вечірньому зверненні давав на підора,що все порішав з Червоним хрестом і Ердоганом??? Зеля,Богом молю тебе,зроби хоть щось корисне для збереження української нації-застрелись сам,разом з своїми п'ятьма "незамінними менеджерами" з ФСБ,які тягнуть нас у прірву,бо з тобою на нас чекає 1933 рік дубль два.
показати весь коментар
20.01.2024 04:25 Відповісти
марні сподівання - такі не стреляються, не для того 4 рази ухилялися....
показати весь коментар
20.01.2024 04:39 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFzFQIQek-GM%26fbclid%3DIwAR2AjDYv6o_hAfG2dFRy14xcWJtsWSmoWyod0FXeD9AyIu0vw1geFtI-fDI&h=AT3sZipLbv3JLuP33xuWBotsWCw4BZCHPeYRGEzvAHLLzTebS_ibQe2X2KI5mf_utZhqQYJzL9q1xwgfERRHw4yfegrIMMxj-CeoAEi_alGH-R_dBheKFpFheifgTaDZstcn&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0VqNY9G3megxBwOSZPTK4QMshN8CRrcEqbAcdwZlmAYmDGpV7Ec27iYD_CNi2QBToZ7ljHuQl2Arv2-VLOb8ZQ48XsJLe1_-zD0Gnb9RS8bL14vHr19viqCbaEgk3inGv67iVre-MDwzOQIbVb1QiuARPbF3_1CuztTJ4lxbX8qsRnoXo https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
показати весь коментар
20.01.2024 10:01 Відповісти
баканов
показати весь коментар
20.01.2024 04:31 Відповісти
ТАК ПОМЕНЯЙТЕ ИХ НА ТЕХ КТО СДАЛИ РАКЕТЫ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
20.01.2024 04:46 Відповісти
як крім зрадників і ворогів нічого іншого на розум не спадає,
які сперечяння..
показати весь коментар
20.01.2024 04:53 Відповісти
Тепер вже Україна шукає шляхів вирішення проблеми, яку особисто Зеленський обіцяв вирішити до листопада 2022го.
Потужно-пустопорожнє брехло.
показати весь коментар
20.01.2024 05:17 Відповісти
А хто ж наказав їм здатися ?
показати весь коментар
20.01.2024 05:34 Відповісти
Це Зеля так їх евакуював !
показати весь коментар
20.01.2024 07:14 Відповісти
клована вже відбулавили, начулися...
залишилось тільки переодягнуть ветеринара в рожеве
і всій зеленій команді нарешті перестиратися - і це буде знак!
показати весь коментар
20.01.2024 06:09 Відповісти
Які ще курва посередникі, Шейх бін-Салман вже врятував тисячі полонених, курва такий жирний обмінний фонд на фатерлянді, бери портнова чи татарова чи якоґос' суддю, дзвони шейху і зустрічай нашіх хлопців з полону, зелена шмаркля.
показати весь коментар
20.01.2024 07:07 Відповісти
ну і навішо кацапні татарови, єрмакі, портнови? - вони і так їхні
показати весь коментар
20.01.2024 07:19 Відповісти
наші любі сусіди з півдня троха на тормозі, бат ітц ок, а навіщо кацапам був той медведчук?
показати весь коментар
20.01.2024 07:25 Відповісти
спалений кум-агент то святе, а начебто дорослим здавалися...
спаліть і посадить в буцигарню татарова і єрмака потім пустопожні балачки, любий північний сусід....
показати весь коментар
20.01.2024 07:31 Відповісти
як і що робити, там на фатерлянді відніше, наша справа допомоґати $
показати весь коментар
20.01.2024 07:39 Відповісти
тут ваша правда - що і робимо...
показати весь коментар
20.01.2024 07:43 Відповісти
шановний, 3-15 цє коли виходиш з а метро арсенал'на і на ліво аж до парка тим асвабадітелям
показати весь коментар
20.01.2024 07:52 Відповісти
мені метро Святошино було ближче, а щє більше підходив скоростний трамвайчік - 30 хвилин і я в центрі,
які там в сраці машини були в пересічних? - аж ніяких...
показати весь коментар
20.01.2024 07:57 Відповісти
ай сі, борщаґа чі отрадний, а я з сирця, and i proud of it
показати весь коментар
20.01.2024 08:32 Відповісти
same here
показати весь коментар
20.01.2024 08:32 Відповісти
цікаво, а ви в ю с оф ей? я в суррей, брітіш коламбіа, цє як троещіна бо ми за рікою, крімінал капітол оф норс амеріка
показати весь коментар
20.01.2024 08:41 Відповісти
ми прості, з Борщагі...
нам або на мові, або по англійській.
оці арсенальні каракулі зліва не заходять
"цікаво, а ви в ю с оф ей? я в суррей, брітіш коламбіа, цє як троещіна бо ми за рікою, крімінал капітол оф норс амеріка"
показати весь коментар
20.01.2024 08:57 Відповісти
май нуйм із слоkа ум сі зі арсернальна зліва оф біссек...

показати весь коментар
20.01.2024 09:07 Відповісти
дядя, спробуйте не бухати хочя б 3 дні....
поперше морда спухне,
под друге, а може і яку вже небудь мову і вспaмьятаєте...
показати весь коментар
20.01.2024 09:11 Відповісти
ok we good
показати весь коментар
20.01.2024 09:37 Відповісти
шо не забороняє мені, як і вам,
висловлювати свою думку за те,
що робиться на Батьківщіні - у всіх болить, всіх чіпає.
показати весь коментар
20.01.2024 07:53 Відповісти
вони щє додадуть своєї бурятні, що б тількі ті в Україні оставалися...
показати весь коментар
20.01.2024 07:23 Відповісти
М як здавав в полон,ти шо казав,не нагнітайте обстановку,в нас все під контролем!
Це не здача в полон,це переміщення...... гамнокомандувач хреновий ти!
показати весь коментар
20.01.2024 07:32 Відповісти
Я вас продам, потім куплю, знову продам, але вже дороще.
показати весь коментар
20.01.2024 08:22 Відповісти
У 19 році, цей шлімазел, персонально розброював Азов. У 22 персонально здав йього, кинувши у кільце на призволяще. Брехлива істота. - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

показати весь коментар
20.01.2024 09:01 Відповісти
приказал сдаться, обрек людей на мучения и пытки и сдал
показати весь коментар
20.01.2024 09:22 Відповісти
Даю наколку, є ткий в Україні пан Володимир Херпіду, який провів контрольовану евакуацію захистників "Азовсталі". То хіба він зробив щось не так?
показати весь коментар
20.01.2024 09:56 Відповісти
Сам поменяться не хочет.
показати весь коментар
20.01.2024 09:58 Відповісти
Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. захисників "Азовсталі",котрих ми, за посередництва ОПі фсб 3,14дерації .здали на вимогу куйла в полон...
показати весь коментар
20.01.2024 10:03 Відповісти
Коли вечірні звернення захисників Азовсталі стали більш рейтингові за вечірні відоси зепідра, коли вплив Редіса чи Волини перевершив вплив на громадськість - зепідра, клятий клоунський ******** наказав захисникам Азовсталі здатися. Бо це сцикливе і опущене у дитинстві нічтожєство так боїться втратити популярність, що готове десятки тисяч людей вбити аби і далі залишатися у трендах.
показати весь коментар
20.01.2024 10:55 Відповісти
Порожне бряцало
показати весь коментар
20.01.2024 11:06 Відповісти
Беру ситуацію під особистий контроль і потім шукаю посередників хто вирішить питання за мене. Наша сила в схемах !!!
показати весь коментар
20.01.2024 11:27 Відповісти
А до оманського шейха звертався?
показати весь коментар
20.01.2024 14:07 Відповісти
Спочатку здав всіх найкращих, а тепер шукає, хто би поміг. Це ж якою треба бути твариною, щоби когось вплутувати в цей процес, а самім нічого не робити!!!
показати весь коментар
20.01.2024 16:29 Відповісти
 
 