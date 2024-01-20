Україна шукає посередництво, щоб звільнити полонених захисників "Азовсталі", - Зеленський
Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників "Азовсталі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави нагадав, що сьогодні, 19 січня, провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахаяном.
Особливий акцент приділили подяці України за посередництво ОАЕ у звільненні полонених воїнів.
"Така наша робота жодного дня не переривається - ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективне посередництво. І це стосується всіх наших полонених - і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших наших українських військових, захисників", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що процес дуже складний та чутливий. Але завдання для України залишається незмінним: треба звільнити всіх наших людей з російського полону.
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і хто це там був з верховного політичного керівницва
і за посадою верховного головнокомадуючого,
якщо без дозволу політичного верховного буби і муха на скло не насере,
сержант Смоляк?
потихенько так, потрохи, не перший раз вже помічяю...
що червоний хрест буде посередником і все буде під твоїм контролем.
і зуб давав, 4й сліва зверху.
що з зубом, гупік безпамьятний?
це в тому що: - "я ваш вирок!"
Пару місяців тому Зеленський видав: "Війна- це не кіно!", але чомусь змовчав про "на кіно такого профіту не зробиш".
Ймовірно, перший раз у житті змовчав!
відоси ні про що кожен день навчиться не випілювати,
а можливо і взагалі повернеться в квн.
але є проблема - ні я, ні ви, ні навіть він цього не побачимо...
,,Хто фінансує кремль і хто зупинив допомогу Україні? Хто будує країну-стіну і які можливі наслідки?,,
https://www.youtube.com/watch?v=5i2f89y-Q0I
Цей день в історії цієї страшної війни:
-19.01.22 генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із Зеленським стосовно накопичення російських військ уздовж українських кордонів.
- 19.01.22 Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва, де попередив Зеленського, що Путін може напасти"у дуже стислі терміни". Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.
-19.01.22 комуністи на чолі з Геннадієм Зюгановим у Держдумі Росії офіційно звернулися до Путіна з проханням анексувати до складу Росії тимчасово окуповані території України.
-19 січня 2022 року Зеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники...
Через кілька годин, ранком 24.02, ті колони побачив весь Світ!
які сперечяння..
Потужно-пустопорожнє брехло.
залишилось тільки переодягнуть ветеринара в рожеве
і всій зеленій команді нарешті перестиратися - і це буде знак!
спаліть і посадить в буцигарню татарова і єрмака потім пустопожні балачки, любий північний сусід....
які там в сраці машини були в пересічних? - аж ніяких...
нам або на мові, або по англійській.
оці арсенальні каракулі зліва не заходять
"цікаво, а ви в ю с оф ей? я в суррей, брітіш коламбіа, цє як троещіна бо ми за рікою, крімінал капітол оф норс амеріка"
поперше морда спухне,
под друге, а може і яку вже небудь мову і вспaмьятаєте...
висловлювати свою думку за те,
що робиться на Батьківщіні - у всіх болить, всіх чіпає.
Це не здача в полон,це переміщення...... гамнокомандувач хреновий ти!