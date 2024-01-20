Окупанти обстріляли Куп’янськ, пошкоджено будинок
Ворог продовжує обстрілювати територію України. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зокрема під вогнем Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
"Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп'янськ. Попередньо - окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
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