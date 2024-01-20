Росіяни звозять лікарів із Санкт-Петербурга до окупованого Мелітополя, - Центр нацспротиву
Окупанти відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів з Санкт-Петербурга для лікування свого особового складу.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначають у Центрі, на ТОТ ворог має відчутний дефіцит кадрів, адже більшість населення або залишило регіон, або не співпрацює з ворогом. Щодо медиків, то окупанти ще й не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що вони тут загарбники.
"Відтак рф змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога", - зауважили в повідомленні.
У Центрі національного спротиву наголосили, що російські гастролери не мають соціальних гарантій від кремля й в разі трагічного випадку на ТОТ їхня родина не отримає компенсації.
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служив там - там людей нема,
сама кацапня, гніздо осіне ....
бо після ніколова і неповажного бігуса в кого ж де які гарантії,
шо під твоєю кроваттю не лежить штук 3 ботанікив -дбр?
догралися в сватів..
европу давай і нато, не дуже гучно зелення орало.
ім під кроватями зручніше і привичніше...
І дійсно, чому не з рєзані, волоґди чи сиктивкару?