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Новини
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Росіяни звозять лікарів із Санкт-Петербурга до окупованого Мелітополя, - Центр нацспротиву

лікарі

Окупанти відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів з Санкт-Петербурга для лікування свого особового складу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають у Центрі, на ТОТ ворог має відчутний дефіцит кадрів, адже більшість населення або залишило регіон, або не співпрацює з ворогом. Щодо медиків, то окупанти ще й не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що вони тут загарбники.

"Відтак рф змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога", - зауважили в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються протидіяти партизанському руху на окупованих територіях сходу України, - Центр нацспротиву

У Центрі національного спротиву наголосили, що російські гастролери не мають соціальних гарантій від кремля й в разі трагічного випадку на ТОТ їхня родина не отримає компенсації.

Автор: 

Мелітополь (770) лікарі (1285) Центр національного спротиву (808)


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я б дронами уважніше придивився до підера.
служив там - там людей нема,
сама кацапня, гніздо осіне ....
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20.01.2024 10:30 Відповісти
пани і шановні панянки приглохлі,
бо після ніколова і неповажного бігуса в кого ж де які гарантії,
шо під твоєю кроваттю не лежить штук 3 ботанікив -дбр?
догралися в сватів..
европу давай і нато, не дуже гучно зелення орало.
ім під кроватями зручніше і привичніше...
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20.01.2024 10:43 Відповісти
оце так дауншифтінг
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20.01.2024 11:21 Відповісти
Прочитавши цю новину, дружина задала мені несподіване питання: "А чому лікарі саме з підера?"
І дійсно, чому не з рєзані, волоґди чи сиктивкару?
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20.01.2024 11:48 Відповісти
А випадково бомбанути по тому госпіталю слабо?... Чи зелень не дозволяє?
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20.01.2024 15:23 Відповісти
 
 