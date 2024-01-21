Monobank зазнає DDoS-атаки
На Monobank вдруге за сьогодні здійснюється DDoS-атака.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос.
Я хочу сказати велике спасибі нашій ІТ-команді, яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури.
Ось поки писав почалася нова хвиля ... Стоїмо!" - написав він.
Топ коментарі
+3 Kan Kan #518965
показати весь коментар21.01.2024 23:17
+3 Виталий #548501
показати весь коментар21.01.2024 23:58
+1 Kan Kan #518965
показати весь коментар21.01.2024 23:25
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Ццифровий Ссвіт...
*****...
А самое главное что один раз уже у них уже эта команда из Привата деньги увела , зато так молодежно и весело 🤣
Сам себя завалил и теперь будет рефинанс у НБУ требовать...