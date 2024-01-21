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Новини
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Monobank зазнає DDoS-атаки

monobank

На Monobank вдруге за сьогодні здійснюється DDoS-атака.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос.

Я хочу сказати велике спасибі нашій ІТ-команді, яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури.

Ось поки писав почалася нова хвиля ... Стоїмо!" - написав він.

Також читайте: У роботі Monobank стався збій

Автор: 

DDOS-атака (38) Monobank (86)


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Топ коментарі
+3
Моно , як Приват у часи "розквіту" Бені, зараз буде видавати з себе жертву, хоча як у відомому мемі"Все украдино до нас!"
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21.01.2024 23:17
+3
Через этот банк идет много разных сборов/донатов для военных... Это и может быть причиной.
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21.01.2024 23:58
+1
Це вже ржачно
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21.01.2024 23:25
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Моно , як Приват у часи "розквіту" Бені, зараз буде видавати з себе жертву, хоча як у відомому мемі"Все украдино до нас!"
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21.01.2024 23:17 Відповісти
Гороховський ! Триймася ! Ти найкращий.
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21.01.2024 23:22 Відповісти
Це вже ржачно
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21.01.2024 23:25 Відповісти
Доречі, чому не Тігіпко?
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21.01.2024 23:26 Відповісти
Так Тігіпко міністром при Янику був. Він підлягає люстрації.
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21.01.2024 23:35 Відповісти
так беріть і люструйте, але гроші вкладників банку доведеться повернути
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21.01.2024 23:37 Відповісти
DDoS-атака

Ццифровий Ссвіт...
*****...
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21.01.2024 23:25 Відповісти
Так вже друга доба. Зі вчора трабли ж.
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21.01.2024 23:30 Відповісти
Все работает. Сайт открывается, приложение работает.
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21.01.2024 23:41 Відповісти
До чого тут сайт? Не працюють деякі оплати. Не відразу проходять платежі. Сайт, бл.
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22.01.2024 00:21 Відповісти
Потому что DDOS атака может проводится только на некоторый сервис, доступный в интернете. Например на сайт или порт, к которому программа подключается. Если платежи не сразу проходят, то DDOS тут не причем, с DDOS платеж бы невозможно было сделать.
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22.01.2024 00:37 Відповісти
Ой що Ви тут розповідаєте. Я прекрасно знаю що таке DDоS. Тільки дебіли можуть тримати все на одному серваку й одному каналі підключення. Не працювали картки й глючив саме кабінет користувача. То, що рухнув сайт - то вже інше питання.
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22.01.2024 00:48 Відповісти
Кабинет - это и есть сайт. Я вижу вы специалист в IT )
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22.01.2024 01:17 Відповісти
Ми з Вами розмовляємо про різні речі. Додаток Моно на телефоні ще скажіть з сайту. Спеціаліст.
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22.01.2024 02:13 Відповісти
Да, по существу это одно и то же. Веб-приложение может как отрывать определенные страницы сайта, так и через API обращаться к сервису, к тем же серверам и базе данных, что и сайт. Только в одном случае это делает браузер, в другом отдельное приложение выполняющее те же функции.
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22.01.2024 02:22 Відповісти
Жодної причини для атаки на проросійський та прозелений банк немає, крім однієї, яку вже тут озвучили-крипись Гороховський
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21.01.2024 23:44 Відповісти
Через этот банк идет много разных сборов/донатов для военных... Это и может быть причиной.
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21.01.2024 23:58 Відповісти
Чудова причина вкрасти все!
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22.01.2024 00:01 Відповісти
Угу..через застосунок донимо..волонтери збирають, на цензора теж посилання постійно.
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22.01.2024 00:22 Відповісти
Дурачкам диджитализаторам нравится свои деньги хранить в банке без отделений, вот и результат.
А самое главное что один раз уже у них уже эта команда из Привата деньги увела , зато так молодежно и весело 🤣
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22.01.2024 09:31 Відповісти
Ой вей , какой умный мальчик Дубилетик.
Сам себя завалил и теперь будет рефинанс у НБУ требовать...
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22.01.2024 09:39 Відповісти
 
 