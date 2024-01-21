Monobank зазнає DDoS-атаки

На Monobank вдруге за сьогодні здійснюється DDoS-атака.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос.

Я хочу сказати велике спасибі нашій ІТ-команді, яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури.



Ось поки писав почалася нова хвиля ... Стоїмо!" - написав він.

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