Обережно! Список найпоширеніших шахрайських схем в інтернеті

Партнерський матеріал

За останні місяці багато українців у Telegram чи WhatsApp отримали пропозиції щодо легких заробітків: необхідно лише ставити лайки до відео в ТікТок чи YouTube, оцінювати ресторани та готелі в Google Maps або вподобати пісні на Spotify. Зацікавився?

Лови посилання на відео, музику, готелі чи ресторани, став вподобання, коментуй, надсилай скріншот-підтвердження і отримуй 100 гривень за три виконані завдання. Загалом пропонують заробіток від 800 до 3000 грн на день. Здавалося б, що це не робота, а мрія.

Проте "працювати" доведеться на шахраїв. Перші зароблені легкі гроші ви можете отримати на карту, але це лише приманка. Далі шахраї попросять вас переказати певну суму грошей їм. Згодом вони обіцяють повернути їх разом із "заробленими" вами грошима за виконані завдання.

Спочатку дійсно все так і відбувається. Далі схема повторюється, але ставки підвищуються і у вас просять вже більшу суму. Ви її надсилаєте та втрачаєте зв'язок із "роботодавцем".

Як вберегтися під подібної схеми шахрайства?

не реагуйте на пропозиції щодо подібної онлайн-роботи. Такі пропозиції можуть надходити через різні месенджери із закордонних номерів, що починаються на +1,+8, +6 тощо;

не вкладайте (не надсилайте) власні гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого – це пропозиції від шахраїв;

будьте уважними до легких заробітків;

не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.





Є й інший варіант легкого заробітку в інтернеті від шахраїв, де взагалі не потрібно нічого робити, достатньо надіслати суму коштів і чекати на її подвоєння.

Людина отримує пропозицію переказати певну суму грошей з можливістю отримати вдвічі більше. Наприклад, спочатку вас попросять надіслати 100 гривень, натомість шахраї вам перекажуть 200 гривень, однак наступна сума вашого внеску почне збільшуватися, водночас подвоєних грошей ви так і не отримаєте. Здається, це – проста схема, в яку майже ніхто не повірить, але, на жаль, є люди, які потрапляють до цієї пастки.

Шахрайські інтернет-магазини

Шахраї створюють шахрайські сайти та сторінки інтернет-магазинів у соцмережах, наприклад, в інстаграмі! Щоб отримати гроші від покупців, пропонують товар за низькими цінами, який потім не відправляють.

Пам’ятайте! Шахраї можуть створювати ілюзію роботи справжнього магазину:

швидко відповідати на повідомлення;

допомагати підібрати розмір;

консультувати щодо характеристик товару;

обіцяти швидку доставку.

Лайфхаки безпечних онлайн-покупок

Користуйтеся віртуальною карткою для онлайн-покупок! Перераховуйте на неї тільки необхідну для покупки суму.

Остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити якісні речі за мінімальними цінами.

Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Перевірте безкоштовно сайт онлайн-магазину на шахрайство на сервісі CheckMyLink.

ВАЖЛИВО! Схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому, крім перевірки сайту на шахрайство здійснюйте також власну перевірку.

Тримайте в секреті:

тризначний номер на звороті картки,

коди банків та мобільних операторів,

паролі до інтернет-банкінгу.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті Кіберполіції.

Більше інформації про правила платіжної безпеки – на сайті #ШахрайГудбай.

* Цю публікацію підготував Національний банк України. Її розповсюдження здійснено за підтримки Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" (раніше Проєкт USAID "Реформування фінансового сектору"). Погляди, представлені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID або Уряду США.