Нарощування засобів РЕБ є пріоритетним для України, - Повітряні сили

Засоби радіоелектронної боротьби допомагають перешкоджати навігації ворожих дронів, щоб вони не завдавали ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Тому нарощування РЕБ є пріоритетом для держави.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це те, що допомагає збивати принаймні їхню навігацію, щоб вони не вражали критично важливі для життя українців об'єкти, ну і військові об'єкти, зокрема. Нарощення засобів РЕБ буде пріоритетним для нас. І до повномасштабного вторгнення було виробництво, воно є і сьогодні серйозно навантажене. Де саме, і як, не будемо розповідати", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що РЕБами забезпечується військо і через західних партнерів.

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Водночас Ігнат наголосив, що таких засобів потрібно більше, тому до виробництва РЕБ долучаються ті підприємці, які вміють їх виготовляти.

"Але тут треба бути дуже обережними, дивитися на скільки він ефективний. Для того, щоб не було марної надії, що він може вберегти життя, а вийде зовсім навпаки. Тому треба ретельно перевіряти. І необхідно навчати людей користуватися ним, тому що це високотехнологічна річ", - додав речник Повітряних сил.

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