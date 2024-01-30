Столтенберг зустрінеться із конгресменами США: Обговорить допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе зустріч із членами Конгресу США, зокрема сторони обговорюватимуть допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна", - зазначив генсек.

Столтенберг впевнений, що всі члени НАТО, зокрема США, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, оскільки це в інтересах безпеки Альянсу.

"Перемога Путіна буде трагедією для українців, але це також зробить світ більш небезпечним, а усіх нас – більш незахищеними. Це заохотить інших авторитарних лідерів – не лише Путіна, але й КНДР, Іран та Китай – до застосування сили. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - наголосив він.

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Також генсек зазначив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, а допомога зброєю дозволила Києву мати великі досягнення, завдавши великих втрат російським збройним силам та відтіснивши чорноморський флот РФ на схід, тож тепер Україна може експортувати зерно та інші товари морем.

"Ми не повинні недооцінювати ті досягнення, яких українці вже досягли. І якщо ми хочемо закінчити цю війну, то єдиний спосіб закінчити її – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – надати Україні зброю від Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів", - підсумував Столтенберг.

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