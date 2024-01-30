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Столтенберг зустрінеться із конгресменами США: Обговорить допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе зустріч із членами Конгресу США, зокрема сторони обговорюватимуть допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна", - зазначив генсек.

Столтенберг впевнений, що всі члени НАТО, зокрема США, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, оскільки це в інтересах безпеки Альянсу.

"Перемога Путіна буде трагедією для українців, але це також зробить світ більш небезпечним, а усіх нас – більш незахищеними. Це заохотить інших авторитарних лідерів – не лише Путіна, але й КНДР, Іран та Китай – до застосування сили. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - наголосив він.

Читайте: Салліван та Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю КНДР і РФ

Також генсек зазначив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, а допомога зброєю дозволила Києву мати великі досягнення, завдавши великих втрат російським збройним силам та відтіснивши чорноморський флот РФ на схід, тож тепер Україна може експортувати зерно та інші товари морем.

"Ми не повинні недооцінювати ті досягнення, яких українці вже досягли. І якщо ми хочемо закінчити цю війну, то єдиний спосіб закінчити її – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – надати Україні зброю від Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів", - підсумував Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін та Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для допомоги Україні, - Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
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У них, збідованих, язики не повідвалюються??
Все обговорюють, обговорюють, обговорюють, обговорюють, ............ обговорюють......
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30.01.2024 11:08 Відповісти
Обговорюють на нашу користь. Без обговрення, політичної ініціативи, переконання у доцільності допомоги не може бути, тому треба подякувати всім, хто відстоює інтереси України
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30.01.2024 11:39 Відповісти
може і не зустрічатися позаяк Столтенберг і даром накуй нікому не потрібний.хоча не виключено рашистам де в яких питаннях ще потрібний(не прийняття України в НАТО)
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30.01.2024 11:10 Відповісти
Столтенберг в таких питаннях - не керує. В таких питаннях він може лише агітувати. А агітує він, якщо по великому рахунку, за вступ України в НАТО; визнаючи при цьому, що це - де-факто - з таким керівництвом України завтра такого не станеться.
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30.01.2024 11:24 Відповісти
А агітує він, якщо по великому рахунку, за вступ України в НАТО; визнаючи при цьому, що це - де-факто - з таким керівництвом України завтра такого не станеться.- натівський "звіздабол".В НАТО ПОТРІБНО ВЗЯТИ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД, А ВЛАДІ ПОКАЗАТИ ВСІ ЇЇ РАХУНКИ В ОФШОРАХ У ЗАМОРОЖЕНОМУ ВИГЛЯДІ,КОТРІ МАЮТЬ БУТИ СКЕРОВАНІ.ЯК І РАШИСТСЬКІ АКТИВИ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ...
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30.01.2024 16:55 Відповісти
Відкрите кафе "Говорильня"
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30.01.2024 11:11 Відповісти
Якби вони хотіли допомогти вони б вже давно знайшли спосіб.
Наразі блокування допомоги влаштовує і Байдена і Трампа...
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30.01.2024 11:23 Відповісти
 
 