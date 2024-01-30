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Новини Політика України
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МЗС (3558) Молдова (1305) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба запросив до Києва нового главу МЗС Молдови Попшоя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

попшой,міхай

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав свого молдовського колегу Міхая Попшоя з призначенням на посаду та запросив його до Києва.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв зі своїм новим молдовським колегою Міхаєм Попшоєм, щоб привітати його з призначенням і запросити відвідати Київ.

Базуючись на спільних зовнішньополітичних пріоритетах, ми готові працювати разом на нашому шляху до ЄС і захищати наші країни від агресивної політики Росії", - зазначив Кулеба.

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Дєрьмак наказав?
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30.01.2024 11:26 Відповісти
Микола Кульбіда теж запросив!
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30.01.2024 11:45 Відповісти
Попшой зустрінеться з Попсуєм)
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30.01.2024 11:50 Відповісти
Сегодня Кулема Данилова подменяет. Видать, у ветеринара серьезный запой.
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30.01.2024 11:58 Відповісти
а ти чепушило разом з ним бухав?!
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30.01.2024 14:48 Відповісти
кулеба, посидить на табуретці, біля входу, вірна шавка?
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30.01.2024 12:12 Відповісти
І дєрьмак дозволяє?
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30.01.2024 13:11 Відповісти
 
 