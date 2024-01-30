УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11838 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
659 11
допомога (5236) ракети (2850) Євросоюз (7148) саміт (613)

Лідери ЄС на саміті пообіцяють продовжити військову підтримку України, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс,євросоюз

На саміті 1 лютого лідери Євросоюзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні, а також закликатимуть прискорити постачання ракет і боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Європейська рада також підтверджує гостру потребу прискорити постачання боєприпасів та ракет", - йдеться у проєкті рішення саміту, з яким ознайомилося агентство.

Водночас проєкт рішення саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до Європейського фонду світу, який використовувався для фінансування постачання зброї Києву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті ЄС обговорять забезпечення довготривалої допомоги Україні, - уряд Німеччини

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.

Агентство зазначає, що ідея про виділення ще 5 мільярдів євро включена до проєкту тексту у квадратні дужки, що вказує на те, що вона все ще є предметом обговорення.

Головною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує затвердження програми підтримки від ЄС на 50 млрд євро 1 лютого, - Шмигаль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Не лідери а шамани якісь з бубнами
показати весь коментар
30.01.2024 11:49
+5
Кого вони "закликатимуть"? - Самих себе?
показати весь коментар
30.01.2024 11:47
+2
Це нагадує онанізм.
Сами себе ......
показати весь коментар
30.01.2024 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кого вони "закликатимуть"? - Самих себе?
показати весь коментар
30.01.2024 11:47 Відповісти
Трампа.
показати весь коментар
30.01.2024 12:03 Відповісти
Не лідери а шамани якісь з бубнами
показати весь коментар
30.01.2024 11:49 Відповісти
Лідери мумби-юмби закликають духів землі, води і повітря надати Україні озброєння.
Дякуємо за підтримку, друзі.

показати весь коментар
30.01.2024 12:10 Відповісти
А якщо про допомогу Україні запитати кожного лідера окремо, то кожний відповість, що саме його країна робить все можливе і навіть неможливе, а от інші...
показати весь коментар
30.01.2024 11:59 Відповісти
Це нагадує онанізм.
Сами себе ......
показати весь коментар
30.01.2024 12:00 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2024 12:04 Відповісти
своєчасну-звучить як насмішка,вони хоть розуміють що таке своєчасно в ситуації коли здругого боку твоє життя???
показати весь коментар
30.01.2024 12:16 Відповісти
Ці "лідери" живуть в іншій, ніж Україна, парадигмі: їх турбує виключно перспектива власного переобрання
показати весь коментар
30.01.2024 12:56 Відповісти
Наша надія тільки на Бога, якщо Україна стане перед ним на коліна
Бог є.
показати весь коментар
30.01.2024 13:34 Відповісти
Нажаль, між продовжать військову підтримку і пообіцяють продовжити дві великі різниці!!!
показати весь коментар
30.01.2024 15:38 Відповісти
 
 