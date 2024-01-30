Лідери ЄС на саміті пообіцяють продовжити військову підтримку України, - Reuters
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На саміті 1 лютого лідери Євросоюзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні, а також закликатимуть прискорити постачання ракет і боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Європейська рада також підтверджує гостру потребу прискорити постачання боєприпасів та ракет", - йдеться у проєкті рішення саміту, з яким ознайомилося агентство.
Водночас проєкт рішення саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до Європейського фонду світу, який використовувався для фінансування постачання зброї Києву.
Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.
Агентство зазначає, що ідея про виділення ще 5 мільярдів євро включена до проєкту тексту у квадратні дужки, що вказує на те, що вона все ще є предметом обговорення.
Головною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
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