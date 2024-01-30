Після розблокування КПП рух вантажівок інтенсивний, черги незначні, - Держприкордонслужба

Станом на ранок 30 січня блокування вантажівок на території суміжних країн на КПП з Україною не фіксується, черги практично відсутні.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На напрямку кордону з Польщею пункти пропуску "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ", "Шегині-Медика", які до цього блокувалися, функціонують у штатному режимі. За інформацією польських прикордонників, станом на ранок сьогодні в бік України черги відзначаються навпроти пункту пропуску "Ягодин" - 150 вантажівок та "Краківець" - 40 вантажівок.

Демченко повідомив, що після розблокування рух вантажного транспорту на кордоні з Польщею став досить інтенсивним, відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску. На інших ділянках кордону черг немає. Загалом за минулу добу на цих чотирьох напрямках кордон на в’їзд та виїзд перетнуло більше 2800 вантажівок.

Речник також повідомив, що відзначається інтенсивність руху на в’їзд та виїзд на всіх ділянках з суміжними країнами. Черг у бік України з вантажних транспортних засобів станом на ранок не має.

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