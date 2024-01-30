3 868 1
Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, з аеродрому Саваслейка злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 12:40 у низці областей було оголошено про відбій небезпеки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар31.01.2024 08:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...