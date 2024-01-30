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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг31

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, з аеродрому Саваслейка злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 12:40 у низці областей було оголошено про відбій небезпеки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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31.01.2024 08:34 Відповісти
 
 