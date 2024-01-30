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Вибух пролунав у Харкові (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибух. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Згодом Терехов уточнив, що приліт був у близькому передмісті Харкова.

"У Харків не прилітало", - зазначив він.

Ігор Терехов

Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрози нового наступу військ РФ на Харків немає, - Сухопутні війська

Автор: Богдан Гуньковський
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30.01.2024 12:51 Відповісти
 
 