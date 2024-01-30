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Вибух пролунав у Харкові (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові вибух. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
Згодом Терехов уточнив, що приліт був у близькому передмісті Харкова.
"У Харків не прилітало", - зазначив він.
Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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Olyinik Vr
показати весь коментар30.01.2024 12:51 Відповісти Мені подобається 3
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