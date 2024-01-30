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Вибух у Харкові: в ОВА уточнили, що зафіксовано влучання в області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Окупанти вдарили по Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих.

За словами очільника регіону, деталі встановлюються.

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Що цьому передувало

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.

Автор: Ірина Дашківська
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