Вибух у Харкові: в ОВА уточнили, що зафіксовано влучання в області

Окупанти вдарили по Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих.

За словами очільника регіону, деталі встановлюються.

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Що цьому передувало

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.