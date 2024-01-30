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Вибух у Харкові: в ОВА уточнили, що зафіксовано влучання в області
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти вдарили по Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих.
За словами очільника регіону, деталі встановлюються.
Що цьому передувало
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.
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