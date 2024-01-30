Офіцер армії РФ, який розстріляв українського військовополоненого на Чернігівщині, отримав довічне ув’язнення, - Нацполіція

Довічне ув’язнення отримав офіцер армії РФ, який на Чернігівщині розстріляв українського військовополоненого. Суд визнав винним російського командира на псевдо Магніт в умисному вбивстві та жорстокому поводженні з цивільними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Розстріл українського військовополоненого

Як зазначається, зібрали докази причетності 30-річного уродженця Кемеровської області до злочину співробітники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Національної поліції, СБУ та Чернігівської обласної прокуратури. Встановлено, що в березні 2022 року під час окупації села Лукашівка російські військові увірвалися до будинку місцевих мешканців, які переховували українського військового. Вони схопили чоловіка та повели до свого штабу.

За даними правоохоронців, після побиття та не отримавши бажаної інформації про розташування військ, офіцер 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф на псевдо Магніт розстріляв полоненого та кинув його тіло під свою техніку.

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Окрім того, разом з іншими російськими солдатами знущалися з місцевих жителів: погрожували вбивством, імітували страти потерпілих пострілами над їхніми головами.

Суд над військовим злочинцем

На підставі зібраних доказів Чернігівській районний суд визнав винним офіцера бригади збройних сил РФ у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. За скоєння умисного вбивства та жорстоке поводження з цивільними його заочно засуджено до довічного позбавлення волі.