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Офіцер армії РФ, який розстріляв українського військовополоненого на Чернігівщині, отримав довічне ув’язнення, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вбивця

Довічне ув’язнення отримав офіцер армії РФ, який на Чернігівщині розстріляв українського військовополоненого. Суд визнав винним російського командира на псевдо Магніт в умисному вбивстві та жорстокому поводженні з цивільними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Розстріл українського військовополоненого

Як зазначається, зібрали докази причетності 30-річного уродженця Кемеровської області до злочину співробітники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Національної поліції, СБУ та Чернігівської обласної прокуратури. Встановлено, що в березні 2022 року під час окупації села Лукашівка російські військові увірвалися до будинку місцевих мешканців, які переховували українського військового. Вони схопили чоловіка та повели до свого штабу.

За даними правоохоронців, після побиття та не отримавши бажаної інформації про розташування військ, офіцер 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф на псевдо Магніт розстріляв полоненого та кинув його тіло під свою техніку.

Читайте також: Російського військового, який розстріляв двох українців, засуджено до довічного ув’язнення, - Офіс генпрокурора

Вбивця військовополоненого

Окрім того, разом з іншими російськими солдатами знущалися з місцевих жителів: погрожували вбивством, імітували страти потерпілих пострілами над їхніми головами.

Суд над військовим злочинцем

На підставі зібраних доказів Чернігівській районний суд визнав винним офіцера бригади збройних сил РФ у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. За скоєння умисного вбивства та жорстоке поводження з цивільними його заочно засуджено до довічного позбавлення волі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Як казав знайомий , коли мене немає можете говорити , що хочете - і навіть можете мене побити ....
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30.01.2024 13:21
+10
когось дивує, що українська валютна Фіми-іда рішуча, коли працює заочно, воює з вітряками, хоча "у сусідньому кварталі" злодії-зрадники-корупціонери-вбивці табунами ходять, не ховаючися і розвалюючи державу Україна..?
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30.01.2024 13:31
+7
... Коли-б це було, у нас, щось на зразок "Моссад", то орку було-би не довічне, а втікання світ за очі до самого "довіччя"... А так.., буде жити в в орківщині, та і все...
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30.01.2024 13:29
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Як казав знайомий , коли мене немає можете говорити , що хочете - і навіть можете мене побити ....
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30.01.2024 13:21 Відповісти
Ім'я назване, а навіщо рило забрюлили!????!!!!
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30.01.2024 18:01 Відповісти
Заочно осудили, или поймали его ? Почему об этом ни слова ?
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30.01.2024 13:21 Відповісти
написано - заочно
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30.01.2024 13:26 Відповісти
Точно, не доглядел.
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30.01.2024 13:32 Відповісти
Окрім заголовків треба ще й статтю читати до кінця...
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30.01.2024 13:41 Відповісти
И где этот урод сейчас находится? Или опять заочно?
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30.01.2024 13:22 Відповісти
Заочно, віртуальне правосуддя. Зате премії отримають за кількість розглянутих справ й винесених вироків.

мокш заочно всіх можна визнати винними й присудити пожиттєве. А ось коли почнуть відловлювати - ну тоді переглядати очно, але вже тільки шукати підстави для пом'якшення вироків.
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30.01.2024 13:55 Відповісти
Віртуальне правосуддя
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30.01.2024 13:27 Відповісти
... Коли-б це було, у нас, щось на зразок "Моссад", то орку було-би не довічне, а втікання світ за очі до самого "довіччя"... А так.., буде жити в в орківщині, та і все...
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30.01.2024 13:29 Відповісти
Наш моссад утвигляді полковника Червінського сидить в сізо завдяки суддівській мафії ім. Портнова
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31.01.2024 05:53 Відповісти
когось дивує, що українська валютна Фіми-іда рішуча, коли працює заочно, воює з вітряками, хоча "у сусідньому кварталі" злодії-зрадники-корупціонери-вбивці табунами ходять, не ховаючися і розвалюючи державу Україна..?
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30.01.2024 13:31 Відповісти
Скільки людино-годин витрачено на віртуальні вироки? Від'ємну ефективнсть роботи державних органів необхідно прирівняти до незаконного збагачення.
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30.01.2024 13:32 Відповісти
Де б він не був, якщо прочитає цю інформацію, то дальше большой расєї не поїде. Буде загнивать у своєму порєбрику, хоча надіюсь-що воно вже здохло. А, якщо ще бігає, то тільки сунеться в цивілізовані страни-йому пісєц. Ну, краще, щоб уже здох!
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30.01.2024 13:32 Відповісти
Правосуддя у смартфоні, а з Беней так слабо.
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30.01.2024 13:34 Відповісти
Вважаю, що під час війни та за воєнні злочини у нас повинна бути повернута смертна кара для таких істот, як оці покидьки з болот! А коли вже буде винесений такий приговор, то вбивство такої істоти стає юридично обгрунтоване, навіть, на теріторії іншої держави! Тобто, такі нелюди будуть завжди знати і чекати того, що з ними відбудеться. А отака хєрня, як наші "довічне" нічого не варте - вони ж розуміють, що його спочатку треба буде десь схопити, потім транспортувати, потім довести, що це він, а він найме кучу баканових чи сердюків, що будуть апеляції строчити і все це знову за наш рахунок - не бачу в цьому сенсу окрім одного - піару нашого такого "чесного і непідкупного" суду, що займається переливанням з пустого в порожнє.
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30.01.2024 13:35 Відповісти
сподіваюсь, йому допоможуть абрєсті пакой.
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30.01.2024 13:50 Відповісти
..заблюренную рожу осудили заочно, а лиева отпустили.. наверное, ждут, когда тоже можно будет заочно осудить..
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30.01.2024 13:57 Відповісти
Це і щюзворушливо, і шедеврально, і абсурдно водночас - влупити довічне ув'язнення якомусь типу напсевдо Магніт! Ні прізвищо, ні звання! Цікаво, чи буде новий суд, якщо злочинець змінив псевдо? Адже ідентифікація за псевдо - це не ідентифікація.
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30.01.2024 14:00 Відповісти
Есть справедливость на свете!
Так ему и надо мерзавцу! Будет знать в следующий раз!
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30.01.2024 15:07 Відповісти
Ух ти,дочекались...Яке ж "безпощадне"українське правосуддя.І адже засідали,виходили в дорадчу кімнату.І чому нема тексту вироку "обуреного" прокурора?Тепер бажано вже взятися за Чінгіс Хана...Результат той самий...
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30.01.2024 15:18 Відповісти
 
 