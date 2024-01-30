Сайт Мінагрополітики зазнав кібератаки
Новини Цензор.НЕТ Події
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили про кібератаку на сайт.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в міністерстві
"Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.
У Мінагрополітики просять тимчасово користуватися інформацією про свою роботу з його офіційних сторінок у соцмережах.
"Про відновлення сайту ми повідомимо додатково", - зазначило відомство.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Viktory f9d0b8d0
показати весь коментар30.01.2024 15:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...