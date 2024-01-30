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Мінагрополітики (190) кібербезпека (655) кібератака (146)

Сайт Мінагрополітики зазнав кібератаки

Новини Цензор.НЕТ Події

хакер,шпигунство

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили про кібератаку на сайт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в міністерстві

"Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.

У Мінагрополітики просять тимчасово користуватися інформацією про свою роботу з його офіційних сторінок у соцмережах.

"Про відновлення сайту ми повідомимо додатково", - зазначило відомство.

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Автор: Наталя Джума
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дуже зручно під час продажу земель
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30.01.2024 15:16 Відповісти
 
 