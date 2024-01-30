Від початку року РФ випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості міцного повітряного щита над Україною на тлі ракетних атак російських окупантів.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив на необхідності забезпечення Україною контролю над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.
"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно", - додав він.
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