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Від початку року РФ випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості міцного повітряного щита над Україною на тлі ракетних атак російських окупантів.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Зеленський наголосив на необхідності забезпечення Україною контролю над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно", - додав він.

Також читайте: Одне з головних завдань року - випереджати ворога за якістю роботи з дронами, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
ну а ты ответил им 330 видосиками с начала года. и не лезь к Залужному, пасть порвём
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30.01.2024 13:46
+13
Ночами не спав, вінішко за 11 тис євро відсунув, в теніс грати перестав, і кіношку дивитись закинув - зайнявся корисним для країни ділом. Почав удари рахувати.
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30.01.2024 13:47
+10
Статист грьобаний!!!!!
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30.01.2024 13:46
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ну а ты ответил им 330 видосиками с начала года. и не лезь к Залужному, пасть порвём
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30.01.2024 13:46 Відповісти
У голові не вкладається - як ми взагалі могли жити разом із росіянами?
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30.01.2024 13:52 Відповісти
Статист грьобаний!!!!!
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30.01.2024 13:46 Відповісти
Ночами не спав, вінішко за 11 тис євро відсунув, в теніс грати перестав, і кіношку дивитись закинув - зайнявся корисним для країни ділом. Почав удари рахувати.
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30.01.2024 13:47 Відповісти
Підрахуй? Ти?
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30.01.2024 13:48 Відповісти
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30.01.2024 13:52 Відповісти
Ну найкращого ніж демократія,світ ще вигадав,при всіх недоліках.
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30.01.2024 14:20 Відповісти
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30.01.2024 13:52 Відповісти
На рахунок "лити воду на млин ворога" зверніться у Офіс Президента напряму. Не думаю, що вони читають Цензор. Що стсується вашого "Демократія не завжди ефективна навіть для розвинених суспільств. Це формація нестійка", т історія США, наприулад свідчить про зворотнє. Єдине, з чим ожна погодитись, це "нею (демократією) треба керувати розумом. Але навіть цю тезу вам варто донести Зєлєнскому напряму.
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30.01.2024 14:17 Відповісти
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30.01.2024 14:09 Відповісти
Таке враження шо він в держстаті на півставки підробляє
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30.01.2024 13:56 Відповісти
цеж скільки можжно буцло на великому крабудівництві бабла натирити
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30.01.2024 14:07 Відповісти
Юрій,може додасте таку функцію-"не подобається"?
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30.01.2024 14:14 Відповісти
Що значить, професія у чувака - обліковець-підрахуйко!
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30.01.2024 14:21 Відповісти
а ти накуярив 12 книжок і 710 гундосів
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30.01.2024 14:25 Відповісти
Найновішу систему ППО Skynex доставили до України.

Зенітний комплекс Skynex є високотехнологічною системою ППО, що має радар з дальністю дії 50 км, командний пункт і чотири гармати, кожна з яких оснащена електрооптичними датчиками та радаром стеження.

Під час наближення до цілі ********** системи розкриваються, викидаючи сотні маленьких вольфрамових циліндрів, які утворюють руйнівну хмару.
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30.01.2024 14:38 Відповісти
Краще б порахував ті дрони, які мали вже з'явитись у його мільйонній армії дронів. Обіцяній. Допоможу йому: 80 тисяч. Уявіть скільки вже касапів було б вже на концерті кобзона. З 450 тисяч, які зараз в Україні.
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30.01.2024 18:35 Відповісти
 
 