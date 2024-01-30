УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11794 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
629 21
Естонія (1054) заморожені активи (124) Каллас Кая (119)

Прем’єрка Естонії Каллас закликала передати Україні заморожені активи РФ: Допоможуть у відбудові та відновленні держави

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що заморожені російські активи необхідно передати на користь України, щоб використати їх для відновлення держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

"Нам потрібно продовжувати використовувати заморожені російські активи для України. Рада, що мої заклики сприймаються кроками вперед не лише в ЄС, але й серед G7, включаючи Конгрес США та Велику Британію. Ідею підтримали відомі правознавці та економісти", - зазначила Каллас.

"Це міжнародно-правова норма, що агресор повинен відшкодувати збитки. Використання російських заморожених активів допомагає відбудові та відновленню України, а їй зараз потрібна підтримка", - наголосила прем'єр Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС погодили створення рахунку, на який надходитимуть відсотки від прибутків заморожених російських активів

Крім того, за її словами, світ стає безпечнішим, "якщо країни бачать і вірять, що вони не можуть спробувати захопити своїх сусідів, не втрачаючи доступу до своїх глобальних резервів".

"Ми повинні продемонструвати політичне лідерство. Я з нетерпінням чекаю на обговорення наступних кроків з лідерами ЄС цього тижня", - додала Каллас.

Читайте також: Якщо Захід не допоможе Україні перемогти, наступним об’єктом вторгнення Росії можуть стати країни НАТО, - Каллас
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
вона навіть не розуміє, скільки зешобла зможе вкрасти за 1 день......
показати весь коментар
30.01.2024 14:59
+6
Мила, наївна європейська пані...
показати весь коментар
30.01.2024 14:57
+5
Кая! Тільки не зешоблі .... Я Вас прошу, пані..... Дуже прошу!
показати весь коментар
30.01.2024 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все вкрадуть. В Омані ясно сказано - українцям - гроби
показати весь коментар
30.01.2024 14:50 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2024 14:52 Відповісти
Краще відразу в офшори.
показати весь коментар
30.01.2024 14:53 Відповісти
Вони ж не дурні, наркоману не дадуть однозначно. Як би воно не вило і не молило
показати весь коментар
30.01.2024 15:54 Відповісти
Йшов 2й рік війни((
показати весь коментар
30.01.2024 14:54 Відповісти
Скоро піде 3 рік повномасштабного вторгнення, а війна йде з 2014 року ...
показати весь коментар
30.01.2024 14:57 Відповісти
Неправда. До 24 лютого 22 року був "канфлікт с брацкім народом дамбаса каторий затєялі біндєри і парашенка шоб марадьоріть на краві в апшори".
показати весь коментар
30.01.2024 15:02 Відповісти
Я про те ,що конфіскацію московських активів обговорюють саме 2й рік.
показати весь коментар
30.01.2024 15:14 Відповісти
Кая! Тільки не зешоблі .... Я Вас прошу, пані..... Дуже прошу!
показати весь коментар
30.01.2024 14:56 Відповісти
Мила, наївна європейська пані...
показати весь коментар
30.01.2024 14:57 Відповісти
вона навіть не розуміє, скільки зешобла зможе вкрасти за 1 день......
показати весь коментар
30.01.2024 14:59 Відповісти
На зброю для України пустіть активи,і ні в якому разі не давати тій владі на відбудову!!!Просто купіль бомб і ракет у США на ці гроші,це буде профіт!
показати весь коментар
30.01.2024 15:03 Відповісти
Схоже, немає у тих штатів такої кількості зброї, і виробляють вони її як кіт наплакав.
показати весь коментар
30.01.2024 15:16 Відповісти
Яке на#єр відновлення до повної перемоги над рашистами? В них ще зброї, як гівна, гроші потрібні не на відбудову, а на зброю і виплати військовим. А ось з цим проблема - як раз на це кацапські гроші використати не дадуть.
показати весь коментар
30.01.2024 15:11 Відповісти
Якщо на відновлення то тільки після війни, і не цій владі-крадійці!
показати весь коментар
30.01.2024 15:18 Відповісти
Не треба. Нехай краще лежать у них на депозитах.
показати весь коментар
30.01.2024 15:22 Відповісти
Це треба зробити тільки після Перемоги та проведення виборів президента та до ВР. Бо ця зелена сволота все роз3,14здить по власним кишеням.
показати весь коментар
30.01.2024 15:48 Відповісти
Яка відбудова ? В Іспанії, Італії відбудову маєтків вже закінчили.
показати весь коментар
30.01.2024 16:14 Відповісти
Не передати їх Україні, а закупити на них зброю для України.
показати весь коментар
30.01.2024 17:41 Відповісти
 
 