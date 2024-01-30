Взимку тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним, - Шмигаль

Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію для населення цієї зими.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.

Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі в жодному регіоні відключень немає і не планується.

"Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.



Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - додав глава уряду.

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