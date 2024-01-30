Взимку тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним, - Шмигаль
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Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію для населення цієї зими.
Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.
Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі в жодному регіоні відключень немає і не планується.
"Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.
Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - додав глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Закон на 1-му місці....
ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ 2023, 12:46 - АНАСТАСИЯ ЖАРИКОВА
Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года - 111,1 тысяч МВт·ч. Украинскую электроэнергию получали Словакия и Молдова.
Об этом сообщает портал открытых данных об энергетике Energy Map.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/10/3/705022/
Это называется переток. Отдаем когда лишнее, берем когда не хватает
Це така хитра тактика, вперше її опанував, здається, телеком: оголошують підняття ціни, але кажуть, на деякий час відкладаємо здорожчення і запрваджуємо пільги. Споживачи не хвилюються, бо ціна ж не змінилась. Потім через деякий час "відміняють пільговий тариф". А споживачі... а шо споживачі, їх попереджали, нехай ще дякують за "пільговий тариф". І все проходить тихо і спокійно, як по маслу. З таким підходом тарифи можна піднімати кожні пів року.