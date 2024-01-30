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Взимку тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

електроенергія

Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію для населення цієї зими.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.
Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі в жодному регіоні відключень немає і не планується.

"Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.

Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - додав глава уряду.

Читайте: Енергетики повернули електроенергію на деокупованій Харківщині. Люди не мали світла з початку війни

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
А весною????? Може не потрібно піаритися на місяць?
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30.01.2024 14:53
+24
весна прийде - по 6 грн принесе....
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30.01.2024 14:55
+13
за наши деньги восстановили кормушки олигархов!!!экспортом хвастаешься ****???нам с этого экспорта нашей энергии что???очередное подорожание???
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30.01.2024 15:00
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А весною????? Може не потрібно піаритися на місяць?
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30.01.2024 14:53 Відповісти
Обіцянки Зе та ОпЄрмака не піднімати тарифи коли буде війна.... їхні слова абсолютно нічого не варті.
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30.01.2024 15:25 Відповісти
А потім піаритись буде пізно, тому саме на часі цей піар!
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30.01.2024 16:59 Відповісти
Взымыкы ще лышылося 30 днив десь
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30.01.2024 14:53 Відповісти
А весною або приведуть курс гривні до 2 грн за доллар або отримають все ж таки МАЙДАН. Такі високі тарифи пояснити можна тільки обезціненням гривні при чому штучним. а Найкраще було б запровадити гривню часів Київської Русі. Це брусок срібла масою близько 400 г. По курсу навіть ціни срібного брухту одна гривня КР це 65 долл США тепер. До того ж срібло в руки чортики взяти не можуть бо пече
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30.01.2024 19:13 Відповісти
весна прийде - по 6 грн принесе....
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30.01.2024 14:55 Відповісти
Зе....великий скосить до 4 грн.Це ж було вже.....(с).Кучма. Якщо серйозно,то по завершенню войни.Мають прийти бабки...на подйом.Але кому бабки?Все в нас у 50 семей....що нам з того?Продукти як у поляка,соляра бензин.....квартплата....Все!!!Дируть ....нажертись не можуть...
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30.01.2024 15:34 Відповісти
"сойдуться на серединє" - по 5 грн
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30.01.2024 15:38 Відповісти
а могли зробити по 100
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30.01.2024 16:15 Відповісти
вори в законі так не крадуть....
Закон на 1-му місці....
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30.01.2024 16:17 Відповісти
Зе-президент слуга народу працює.
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30.01.2024 14:59 Відповісти
за наши деньги восстановили кормушки олигархов!!!экспортом хвастаешься ****???нам с этого экспорта нашей энергии что???очередное подорожание???
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30.01.2024 15:00 Відповісти
Где **** хвастается экспортом нашей энергии? Мы читаем разные статьи?
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30.01.2024 15:58 Відповісти
Экспорт электроэнергии из Украины в сентябре стал рекордным с начала года

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ 2023, 12:46 - АНАСТАСИЯ ЖАРИКОВА



Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года - 111,1 тысяч МВт·ч. Украинскую электроэнергию получали Словакия и Молдова.

Об этом сообщает портал открытых данных об энергетике Energy Map.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/10/3/705022/
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30.01.2024 16:51 Відповісти
Украина в декабре импортировала рекордные объемы электроэнергии за год - 232 950 МВт*ч. Показатель превысил объем импорта в ноябре почти в четыре раза.

Это называется переток. Отдаем когда лишнее, берем когда не хватает
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30.01.2024 20:50 Відповісти
экспорт есть или нет??контроль за экспортом есть или торгуют на уровне верхушки управления системой???я уверен что экспорт никогда не останавливался даже в период отключений был избыток,так само как транзит нефти и газа....не все дано знать плебсу
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30.01.2024 22:22 Відповісти
К сожалению ЦензорНет не аналитический сайт, и в двух строках невозможно привести вам, аргументы с бурштинским энергоостровом и виртуальным реверсом газа.
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30.01.2024 22:45 Відповісти
вы лично доверяете ,,официальной,, информации от проходимцев оседлавших энергосистему и их шестерок из так называемых госорганов типа кабмин,нкре,мин энергетики??
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30.01.2024 22:59 Відповісти
ахметовский выкидышь
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30.01.2024 15:00 Відповісти
Заспокоїв, ..... зима вже закінчується!
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30.01.2024 15:05 Відповісти
ЖмиГаль, а це хто? Воно щось вирішує чи потішний балванчик?
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30.01.2024 15:10 Відповісти
Взимку б..... Кіт помийний. Як задовбав уже
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30.01.2024 15:12 Відповісти
Яка радість! Ще цілих чотири тижні поживемо зі старими тарифами! Дякуємо владі за турботу!
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30.01.2024 15:16 Відповісти
А весною??? Хоча вас весною треба копняками з влади гнати!
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30.01.2024 15:16 Відповісти
Черговий висер зевлади, ******, нікому невідомому, чинуші!
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30.01.2024 15:17 Відповісти
значіт будуть грабить!
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30.01.2024 15:23 Відповісти
З дурною владою, краще купувати електроенергію за кордоном по світовим цінам, дешевше вийде. Дай дурням волю. Тьфу!
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30.01.2024 15:23 Відповісти
У Німетчені в деякі періоди по ночам доплачують, увага- за споживання!
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30.01.2024 16:18 Відповісти
хомячков мацають, по весні тему тарифу погонять по всім напрямкам і єфірам, будуть дути в ухи про 5-6 грн, а потім шмигаль розповість яким трудом було знижено до 3,5-4. Ну а по осені можно розпочинати по новой.
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30.01.2024 15:39 Відповісти
"Зберігаємо пільговий тариф" - а коли він став "пільговим"?
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30.01.2024 15:54 Відповісти
Після останнього підняття. Черговий буде теж пільговий, як і наступний за ним, але в рази дорожче. Попередній пільговий був по 1,66 потім пільгу підняли до 2,64, на черзі підняття пільг напевне до 5-6
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30.01.2024 16:22 Відповісти
У нас две тему по которой чиновники несут всякую хрень это тарифы и мобилизация и СМИ которое это все публикуют.
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30.01.2024 15:54 Відповісти
Так казали ж шо 1,44 грн був пільговий, а 2,64 це вже економічно обгрунтований став. А тепер шо 2,64 це пільговий? О, мля апетити ростуть ссуки!
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30.01.2024 16:01 Відповісти
За январь Украина выходит на новый "рекорд" 30% выработки электроэнергии в сравнении с 1990-м годом.
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30.01.2024 16:01 Відповісти
Сказали, будуть добудовувати атомні енергоблоки.
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30.01.2024 16:05 Відповісти
потім віддадуть без бою як ЗАЕС
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30.01.2024 16:23 Відповісти
Чого всі так турбуються? Що не вірите владі? Вам же обяцяли кінець епохи бідності і майже все безкоштовно? Я там розумію, що при "Ротердам +" електроенергія коштувала десь 1 грн.80 коп і це набагато більше за 6 грн. без "Ротердам +" при Воложіному кінцю епохи бідності? Хто не повірив - той російський агент!
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30.01.2024 16:19 Відповісти
Тепер це називається не "піднімати ціну", а "відміняти пільговий тариф".
Це така хитра тактика, вперше її опанував, здається, телеком: оголошують підняття ціни, але кажуть, на деякий час відкладаємо здорожчення і запрваджуємо пільги. Споживачи не хвилюються, бо ціна ж не змінилась. Потім через деякий час "відміняють пільговий тариф". А споживачі... а шо споживачі, їх попереджали, нехай ще дякують за "пільговий тариф". І все проходить тихо і спокійно, як по маслу. З таким підходом тарифи можна піднімати кожні пів року.
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30.01.2024 16:37 Відповісти
Відключень світла для споживачів не планується, але планується відключення споживачів від світла: під новий рік закон тихенько протягнули, і обіцянки зєзідента що відключень за борги не буде пустили по пісє.
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30.01.2024 17:12 Відповісти
Молодці ВСЕ ДЛЯ НАРОДУ . Спочатку ми не будемо піднімати тарифи. Будемо , але не дуже. ААа ну ви ж Зрозумійте це пільговий тариф. ПІ....... Їб.......
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30.01.2024 17:18 Відповісти
А ще непогано б, щоб ви дрони для армії на кухні робили... Адже, мільйон дронів самі себе не зроблять... Ясно, що комплектуючі за ваш рахунок, а як добре діло піде, то ще й податком на дрони обкладемо.
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30.01.2024 23:14 Відповісти
Зими місяць залишився
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30.01.2024 18:32 Відповісти
Малому та середньому бізнесу дозволили без жодних зобов'язань викинути на вулиці сотні тисячь працівників і майже два роки платити мінімальні податки - так вони їх рятували, тих у кого були гроші. А от населення яке за два роки війни зубожіло до краю - можна не жаліти. Це їм уйло такий план спасіння країни насвисьтів?
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30.01.2024 20:11 Відповісти
 
 